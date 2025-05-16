Из обычных кабачков, которые всегда достаточно доступны по цене и просты в приготовлении, можно сделать очень сытный рулет. Такое блюдо прекрасно подойдет и на обед, и на ужин. Овощ для этого нужно просто натереть, выложить на противень и запечь, чтобы получился один сплошной корж.

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Идея приготовления сытного рулета из кабачков опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vita foodblog в Instagram. Для начинки понадобится много сыра.

Ингредиенты:

кабачки среднего размера – 2 шт.

яйца – 3 шт.

чесночная соль, перец

сыр сулугуни – 100 г

мука – 4 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 2 шт. или 200 г сыра сулугуни

яйца – 2 шт.

майонез – по вкусу

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

зелень, помидоры, красная рыба – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкую терку, добавить яйца, чесночную соль, перец, муку и перемешать.

2. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом.

3. Готовить в разогретой духовке при температуре 190 градусов 45-50 минут. Когда корж готов, румяный, золотистый, достаньте из духовки и охладите.

4. Для начинки смешать натертый сыр, яйца, чеснок, майонез, специи.

5. Намазать корж начинкой, на этом этапе можно добавить измельченные томаты, однако заранее откиньте их на сито, чтобы избавиться от лишнего сока.

6. Заверните рулет, свернув корж в трубочку. Заверните в пленку или фольгу и положите в холодильник, идеально на ночь.

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