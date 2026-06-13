Ароматные домашние пирожки с клубникой всегда создают особое настроение на кухне. Главный секрет такой выпечки – удачно приготовленное дрожжевое тесто, которое хорошо поднимается, равномерно пропекается и остается мягким даже на следующий день. Этот рецепт пригодится всем, кто хочет приготовить пышные пирожки с сочной ягодной начинкой. К тому же для них понадобятся простые продукты, которые легко найти дома.

Идея приготовления самого вкусного дрожжевого теста для пирожков опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

теплое молоко – 250 мл.

прессованные дрожжи – 25 г

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт.

растопленное сливочное масло – 70 г

мука – 500 г

Для начинки:

клубника – 300 г

сахар – 2 ст.л.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Для штрейзеля:

мука – 60 г

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 5 г

холодное сливочное масло – 70 г

Для смазывания:

яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

1. В миску налейте теплое молоко и растворите в нем дрожжи.

2. Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и яйцо, после чего хорошо перемешайте венчиком.

3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.

4. В конце добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло.

5. Вымешивайте тесто до гладкой и эластичной консистенции.

6. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа.

7. Для начинки помойте клубнику, просушите и нарежьте небольшими кусочками.

8. Смешайте ягоды с сахаром и кукурузным крахмалом.

9. Готовое тесто разделите на 10 одинаковых частей и сформируйте шарики.

10. Каждый шарик растяните руками в небольшой лепешек.

11. Выложите в центр начинку, хорошо зажмите края и сформируйте пирожки.

12. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте еще на 15–20 минут для подъема.

13. Для штрейзеля перетрите холодное масло с мукой до образования крошки.

14. Добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.

15. Смажьте пирожки взбитым яйцом и щедро посыпьте штрейзелем.

16. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до золотистого цвета.

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