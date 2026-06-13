Самое вкусное дрожжевое тесто для пирожков: идеально пропекается
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Ароматные домашние пирожки с клубникой всегда создают особое настроение на кухне. Главный секрет такой выпечки – удачно приготовленное дрожжевое тесто, которое хорошо поднимается, равномерно пропекается и остается мягким даже на следующий день. Этот рецепт пригодится всем, кто хочет приготовить пышные пирожки с сочной ягодной начинкой. К тому же для них понадобятся простые продукты, которые легко найти дома.
Идея приготовления самого вкусного дрожжевого теста для пирожков опубликована на странице фудблогерши zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- теплое молоко – 250 мл.
- прессованные дрожжи – 25 г
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- растопленное сливочное масло – 70 г
- мука – 500 г
Для начинки:
- клубника – 300 г
- сахар – 2 ст.л.
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
Для штрейзеля:
- мука – 60 г
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 5 г
- холодное сливочное масло – 70 г
Для смазывания:
- яйцо – 1 шт.
Способ приготовления:
1. В миску налейте теплое молоко и растворите в нем дрожжи.
2. Добавьте сахар, ванильный сахар, соль и яйцо, после чего хорошо перемешайте венчиком.
3. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.
4. В конце добавьте растопленное, но не горячее сливочное масло.
5. Вымешивайте тесто до гладкой и эластичной консистенции.
6. Накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте примерно на 1,5 часа.
7. Для начинки помойте клубнику, просушите и нарежьте небольшими кусочками.
8. Смешайте ягоды с сахаром и кукурузным крахмалом.
9. Готовое тесто разделите на 10 одинаковых частей и сформируйте шарики.
10. Каждый шарик растяните руками в небольшой лепешек.
11. Выложите в центр начинку, хорошо зажмите края и сформируйте пирожки.
12. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, накройте полотенцем и оставьте еще на 15–20 минут для подъема.
13. Для штрейзеля перетрите холодное масло с мукой до образования крошки.
14. Добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.
15. Смажьте пирожки взбитым яйцом и щедро посыпьте штрейзелем.
16. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до золотистого цвета.
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