Во времена советского союза не было такого изобилия продуктов, как в наше время. И готовили еду совершенно из некачественных продуктов. Например, всем известные салаты, такие как "Шуба", "Мимоза", имели совершенно иной состав ингредиентов.

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Редакция FoodOboz делится подборкой из 3 самых популярных салатов, которые готовили в СССР, и готовят и в наше время.

Топ-3:

Салат "Мимоза"

Сейчас это блюдо готовят с слобосоленой и запеченной рыбой, тертыми запеченными овощами и луком, а вот раньше добавляли много плавленого сыра и тертое сливочное масло и без овощей. За счет этого салат заметно отличался от блюда, которое мы готовим и сейчас.

Салат из свеклы с черносливом

Во-первых, этот салат не только полезный, но и очень бюджетный. И стоит отметить, чт способствует нормализации пищеварения и очищению кишечника от шлаков и вредных бактерий. А еще свекла содержит бетаин, улучшающий жировой обмен, что немаловажно для тех, кто заботится о состоянии фигуры.

Для яркого вкуса, в блюдо можно добавить чернослив, орешки, зелень, горошек!

Салат "Белочка" с плавленным сыром

Этот бюджетный салат-намазка был практически на каждом столе. Изначально его готовили из яиц, плавленого сыра, чеснока и майонеза. Но постепенно стали добавлять все новые ингредиент, например, сладкий красный перец, помидоры, зелень.

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