Для того, чтобы закрыть вкусные помидоры на зиму, совсем не обязательно использовать много разнообразных специй и зелени. Достаточно всего трех ингредиентов, чтобы заготовка получилась действительно удачной и долго стояла.

Идея приготовления простых маринованных помидоров на зиму без различных специй и других компонентов опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.

Ингредиенты (на 1 литр рассола):

1 ст.л. соли

4 ст.л. сахара

4 ст.л. уксуса 9% (можно чуть больше — по вкусу)

Способ приготовления:

1. Помидоры хорошо помыть и плотно сложить в чистые банки.

2. Залить горячим кипятком, накрыть крышками и оставить, пока вода не остынет.

3. Остывшую воду слить обратно в кастрюлю – она станет основой для рассола.

4. Добавить в эту воду соль и сахар, поставить на огонь и довести почти до кипения, чтобы все растворилось.

5. Влить уксус, дать закипеть и сразу залить горячим маринадом помидоры.

6. Банки закатать крышками, укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания.

7. Помидоры получаются простые, без лишних специй, но очень вкусные и ароматные.

