Самые простые маринованные помидоры без лишних специй и пряностей: рецепт, который получится у всех
Для того, чтобы закрыть вкусные помидоры на зиму, совсем не обязательно использовать много разнообразных специй и зелени. Достаточно всего трех ингредиентов, чтобы заготовка получилась действительно удачной и долго стояла.
Идея приготовления простых маринованных помидоров на зиму без различных специй и других компонентов опубликована на странице фудблогера yanina bondarenko в Instagram.
Ингредиенты (на 1 литр рассола):
- 1 ст.л. соли
- 4 ст.л. сахара
- 4 ст.л. уксуса 9% (можно чуть больше — по вкусу)
Способ приготовления:
1. Помидоры хорошо помыть и плотно сложить в чистые банки.
2. Залить горячим кипятком, накрыть крышками и оставить, пока вода не остынет.
3. Остывшую воду слить обратно в кастрюлю – она станет основой для рассола.
4. Добавить в эту воду соль и сахар, поставить на огонь и довести почти до кипения, чтобы все растворилось.
5. Влить уксус, дать закипеть и сразу залить горячим маринадом помидоры.
6. Банки закатать крышками, укутать в теплое одеяло и оставить до полного остывания.
7. Помидоры получаются простые, без лишних специй, но очень вкусные и ароматные.
