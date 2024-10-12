В последнее время приготовление настоящих бургеров дома приобретает большую популярность. На их вкус и целостность оказывает большое влияние качество булочек. Поэтому если вы хотите приготовить домашние бургеры так, чтобы они получились лучше покупных, стоит задуматься над самостоятельным изготовлением булочек.

Видео дня

Как правильно приготовить булочки для бургеров так, чтобы они получились рыхлыми и необыкновенно вкусными, в Instagram рассказала фудблогер с ником polli cooking.

Ингредиенты

Молоко – 300 мл

Сахар – 40 гр

Сухие дрожжи – 10 гр

Мука – 500 гр

Соль – 8 гр

Сливочное масло – 60 гр

Яйцо – 1 шт

Ингредиенты для смазки и присыпки

Яйцо – 1 шт

Молоко – 15 мл

Кунжут

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем 1 ч.л сахара от общего количества и дрожжи, все хорошо перемешиваем.

2. Накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут до образования рыхлой шапки.

3. В отдельную миску высыпаем муку, добавляем сахар, соль, растопленное сливочное масло, яйцо и опару.

4. Вымешиваем тесто сначала лопаткой, а затем на присыпанной мукой поверхности.

5. Перекладываем тесто в смазанную маслом миску, накрываем и оставляем подходить на 1-1,5 часа.

6. Обходим его и делим на 8 равных частей и формируем из них шарики.

7. Перекладываем шарики на застеленный пергаментом противень, накрываем и оставляем на 30 минут.

8. смазываем яйцом с молоком, присыпаем кунжутом.

9. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 20-25 минут.

На OBOZ.UA есть много рецептов бургеров: