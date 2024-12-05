Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда
Голубцы – одно из самых популярных украинских блюд. Она отлично подходит и для праздничного стола, и для сытного обеда. Самое главное – приготовить сочную и вкусную начинку.
Идея приготовления самых вкусных домашних голубцов на обед опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Надо правильно пропарить капусту, а также обязательно предварительно отварить рис.
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт.
- фарш из свинины – 500 г
- рис в сухом виде – 200 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- томатная паста – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль, черный перец
- вода – 800 мл
- масло
Способ приготовления:
1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья, вырезать середину.
2. Рис также отварить до готовности.
3. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности, добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.
4. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и чёрный перец.
5. Перемешать и можно скручивать голубцы – примерно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.
6. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом. Для него нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.
7. Если остались листья капусты, выложить поверх голубцов.
8. Готовить под крышкой минимум час.
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