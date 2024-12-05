Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

Голубцы – одно из самых популярных украинских блюд. Она отлично подходит и для праздничного стола, и для сытного обеда. Самое главное – приготовить сочную и вкусную начинку.

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Идея приготовления самых вкусных домашних голубцов на обед опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Надо правильно пропарить капусту, а также обязательно предварительно отварить рис.

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт.
  • фарш из свинины – 500 г
  • рис в сухом виде – 200 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль, черный перец
  • вода – 800 мл
  • масло

Способ приготовления:

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья, вырезать середину.

2. Рис также отварить до готовности.

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

3. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности, добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.

4. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и чёрный перец.

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

5. Перемешать и можно скручивать голубцы – примерно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.

6. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом. Для него нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

7. Если остались листья капусты, выложить поверх голубцов.

8. Готовить под крышкой минимум час.

Самые сочные домашние голубцы: обязательно приготовьте сытное блюдо для обеда

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