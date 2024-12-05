Голубцы – одно из самых популярных украинских блюд. Она отлично подходит и для праздничного стола, и для сытного обеда. Самое главное – приготовить сочную и вкусную начинку.

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Идея приготовления самых вкусных домашних голубцов на обед опубликована на странице фудблогера favorite recipess в Instagram. Надо правильно пропарить капусту, а также обязательно предварительно отварить рис.

Ингредиенты:

капуста – 1 шт.

фарш из свинины – 500 г

рис в сухом виде – 200 г

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

томатная паста – 2 ст.л.

мука – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль, черный перец

вода – 800 мл

масло

Способ приготовления:

1. Отварить капусту, чтобы были мягкие листья, вырезать середину.

2. Рис также отварить до готовности.

3. Измельченный лук обжарить на растительном масле до румяности, добавить натертую морковь и жарить еще 5-7 минут.

4. В отдельной миске смешать фарш, готовый рис, половину зажарки, соль и чёрный перец.

5. Перемешать и можно скручивать голубцы – примерно по одной ложке фарша на каждый кусок капусты.

6. Переложить голубцы в кастрюлю, сверху выложить оставшуюся зажарку и залить соусом. Для него нужно смешать томатную пасту, сметану, муку, сахар, соль и воду.

7. Если остались листья капусты, выложить поверх голубцов.

8. Готовить под крышкой минимум час.

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