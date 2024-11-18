Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит
В тонкие блины можно завернуть любую начинку и сделать либо сытную закуску, либо вкусный десерт к чаю. Но очень важно правильно пожарить изделия, чтобы они не порвались, имели золотистый цвет и не горели. Для желаемого эффекта обязательно воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления идеальных точных блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Молоко должно быть не горячее, а самое теплое.
Ингредиенты:
- молоко (чуть теплое) – 500 мл.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- мука – 1,5 стакана (220 г)
- масло – 2-3 ст.л.
- щепотка соли
- сливочное масло или сало для жарки
Способ приготовления:
1. Соединить яйца с сахаром и солью.
2. Всыпать порциями просеянную муку.
3. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.
4. Перемешать до смешения и в конце добавить масло.
5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут.
6. В это время мы можем разогреть сковороду до очень горячего состояния.
7. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.
8. Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.
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