Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

В тонкие блины можно завернуть любую начинку и сделать либо сытную закуску, либо вкусный десерт к чаю. Но очень важно правильно пожарить изделия, чтобы они не порвались, имели золотистый цвет и не горели. Для желаемого эффекта обязательно воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления идеальных точных блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Молоко должно быть не горячее, а самое теплое.

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

Ингредиенты:

  • молоко (чуть теплое) – 500 мл.
  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • мука – 1,5 стакана (220 г)
  • масло – 2-3 ст.л.
  • щепотка соли
  • сливочное масло или сало для жарки

Способ приготовления:

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

1. Соединить яйца с сахаром и солью.

2. Всыпать порциями просеянную муку.

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

3. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.

4. Перемешать до смешения и в конце добавить масло.

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут.

6. В это время мы можем разогреть сковороду до очень горячего состояния.

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

7. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

8. Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.

Самые тонкие блины на молоке: тесто никогда не порвется и не пригорит

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