В тонкие блины можно завернуть любую начинку и сделать либо сытную закуску, либо вкусный десерт к чаю. Но очень важно правильно пожарить изделия, чтобы они не порвались, имели золотистый цвет и не горели. Для желаемого эффекта обязательно воспользуйтесь следующей технологией.

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Идея приготовления идеальных точных блинов на молоке опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Молоко должно быть не горячее, а самое теплое.

Ингредиенты:

молоко (чуть теплое) – 500 мл.

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст.л.

мука – 1,5 стакана (220 г)

масло – 2-3 ст.л.

щепотка соли

сливочное масло или сало для жарки

Способ приготовления:

1. Соединить яйца с сахаром и солью.

2. Всыпать порциями просеянную муку.

3. Хорошо перемешать с помощью венчика и влить чуть теплое молоко. Важно делать эти действия в таком порядке, чтобы блины не имели комочков.

4. Перемешать до смешения и в конце добавить масло.

5. Перемешать и оставить тесто на 15 минут.

6. В это время мы можем разогреть сковороду до очень горячего состояния.

7. Положить кусочек масла и можно начинать жарить блины.

8. Обжарить блины на среднем огне примерно 3-5 минут с каждой стороны.

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