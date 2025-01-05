Панкейки – это американские оладьи, которые готовятся из теста на молоке. Очень важно, чтобы изделия после жарки были рыхлыми и нежирными. Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций.

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Идея приготовления самых вкусных панкейков, которые выйдут у каждого, опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya borachok) в Instagram. Килинарша заметила, что очень важно не сбивать долго тесто.

Ингредиенты:

среднее яйцо – 1 шт.

молоко – 250 мл.

масло – 20 г

сахар – 60 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 6 г

Способ приготовления:

1. Яйцо немножко взбить венчиком с сахаром.

2. Добавьте масло и молоко комнатной температуры.

3. Муку смешать с разрыхлителем и просеять.

4. Все объединить, несколько раз перемешав венчиком (комочки муки могут быть). Слишком долго тесто мешать нельзя.

5. Жарить на сухой сковороде до появления пузырьков и перевернуть на другую сторону.

6. Сахара можно давать меньше.

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