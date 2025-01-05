Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть
Панкейки – это американские оладьи, которые готовятся из теста на молоке. Очень важно, чтобы изделия после жарки были рыхлыми и нежирными. Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций.
Идея приготовления самых вкусных панкейков, которые выйдут у каждого, опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya borachok) в Instagram. Килинарша заметила, что очень важно не сбивать долго тесто.
Ингредиенты:
- среднее яйцо – 1 шт.
- молоко – 250 мл.
- масло – 20 г
- сахар – 60 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 6 г
Способ приготовления:
1. Яйцо немножко взбить венчиком с сахаром.
2. Добавьте масло и молоко комнатной температуры.
3. Муку смешать с разрыхлителем и просеять.
4. Все объединить, несколько раз перемешав венчиком (комочки муки могут быть). Слишком долго тесто мешать нельзя.
5. Жарить на сухой сковороде до появления пузырьков и перевернуть на другую сторону.
6. Сахара можно давать меньше.
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