Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

Панкейки – это американские оладьи, которые готовятся из теста на молоке. Очень важно, чтобы изделия после жарки были рыхлыми и нежирными. Для этого следует придерживаться следующих рекомендаций.

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Идея приготовления самых вкусных панкейков, которые выйдут у каждого, опубликована на странице фудблогера Ольги Борачковой (olya borachok) в Instagram. Килинарша заметила, что очень важно не сбивать долго тесто.

Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

Ингредиенты:

  • среднее яйцо – 1 шт.
  • молоко – 250 мл.
  • масло – 20 г
  • сахар – 60 г
  • мука – 200 г
  • разрыхлитель – 6 г

Способ приготовления:

Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

1. Яйцо немножко взбить венчиком с сахаром.

Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

2. Добавьте масло и молоко комнатной температуры.

3. Муку смешать с разрыхлителем и просеять.

Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

4. Все объединить, несколько раз перемешав венчиком (комочки муки могут быть). Слишком долго тесто мешать нельзя.

Самые удачные панкейки, которые получатся у каждого: что важно учесть

5. Жарить на сухой сковороде до появления пузырьков и перевернуть на другую сторону.

6. Сахара можно давать меньше.

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