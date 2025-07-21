Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

Оладьи – популярное блюдо, которое не ограничивается сезоном. Но именно летом для таких изделий можно использовать сочные и спелые ягоды. Плоды идеально сочетаются с пышным и нежным тестом на кефире.

Идея приготовления воздушных творожных оладий на кефире с ягодами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

кефир – 400 мл.

творог – 150 г

мука – 300 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

смородина – 150 г

сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.

2. Муку смешать с разрыхлителем.

3. Всыпать в жидкие компоненты и замесить тесто.

4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.

5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.

6. Выпекать на минимальном количестве масла с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.

7. Подавать со сметаной, медом, сгущенным молоком.

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