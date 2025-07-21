Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

Оладьи – популярное блюдо, которое не ограничивается сезоном. Но именно летом для таких изделий можно использовать сочные и спелые ягоды. Плоды идеально сочетаются с пышным и нежным тестом на кефире.

Идея приготовления воздушных творожных оладий на кефире с ягодами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – щепотка
  • кефир – 400 мл.
  • творог – 150 г
  • мука – 300 г
  • разрыхлитель – 2 ч.л.
  • смородина – 150 г
  • сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.

2. Муку смешать с разрыхлителем.

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

3. Всыпать в жидкие компоненты и замесить тесто.

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.

6. Выпекать на минимальном количестве масла с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.

Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды

7. Подавать со сметаной, медом, сгущенным молоком.

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