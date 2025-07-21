Самые удачные творожные оладьи на кефире: добавьте в тесто сочные сезонные ягоды
Оладьи – популярное блюдо, которое не ограничивается сезоном. Но именно летом для таких изделий можно использовать сочные и спелые ягоды. Плоды идеально сочетаются с пышным и нежным тестом на кефире.
Идея приготовления воздушных творожных оладий на кефире с ягодами опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- кефир – 400 мл.
- творог – 150 г
- мука – 300 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- смородина – 150 г
- сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар, соль, кефир, творог взбить блендером.
2. Муку смешать с разрыхлителем.
3. Всыпать в жидкие компоненты и замесить тесто.
4. Масло растопить. Ягоды вымыть и обсушить.
5. Добавить в тесто ягоды и масло, перемешать.
6. Выпекать на минимальном количестве масла с обеих сторон на маленьком огне под крышкой.
7. Подавать со сметаной, медом, сгущенным молоком.
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