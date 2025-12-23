Действительно вкусные и воздушные вареники получается приготовить из теста на пару. Масса легко вымешивается и прекрасно поддается формированию изделий. После приготовления на пару вы получите очень нежные вареники со своей любимой начинкой.

Идея приготовления воздушных вареников на пару опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500 г

кефир – 350 мл.

сода – 1 ч.л.

соль – по вкусу

картофель

тушеная капуста

Способ приготовления:

1. Замесите рыхлое тесто.

2. В глубокую миску всыпьте муки, щепотку соли, соды и влейте кефир.

3. Замесите тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из него шар.

4. Отварите картофель. Пожарьте капусту. Поджарьте лук.

5. Сформируйте вареники.

6. Кастрюлю с водой ставим на огонь. Сверху кладем большое металлическое сито таким способом, чтобы оно не касалось воды.

7. Смажьте сито маслом, выложите на него вареники и накрываем крышкой чтобы оно не касалось воды.

8. Варите на пару в течение 5-6 минут в зависимости от размера вареника.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: