Самые удачные вареники на пару из теста на кефире: вкусно приготовить именно с капустой
Действительно вкусные и воздушные вареники получается приготовить из теста на пару. Масса легко вымешивается и прекрасно поддается формированию изделий. После приготовления на пару вы получите очень нежные вареники со своей любимой начинкой.
Идея приготовления воздушных вареников на пару опубликована на странице фудблогера bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- кефир – 350 мл.
- сода – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- картофель
- тушеная капуста
Способ приготовления:
1. Замесите рыхлое тесто.
2. В глубокую миску всыпьте муки, щепотку соли, соды и влейте кефир.
3. Замесите тесто, которое не липнет к рукам. Сформируйте из него шар.
4. Отварите картофель. Пожарьте капусту. Поджарьте лук.
5. Сформируйте вареники.
6. Кастрюлю с водой ставим на огонь. Сверху кладем большое металлическое сито таким способом, чтобы оно не касалось воды.
7. Смажьте сито маслом, выложите на него вареники и накрываем крышкой чтобы оно не касалось воды.
8. Варите на пару в течение 5-6 минут в зависимости от размера вареника.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: