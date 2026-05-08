Домашние чебуреки всегда получаются особенно вкусными, если правильно приготовить тесто. Один из главных секретов – очень холодная вода и небольшое количество водки, благодаря которой корочка становится хрустящей и пузырчатой после жарки. А сочная начинка из нескольких видов мяса, лука и сыра делает блюдо еще более аппетитным. Такие чебуреки легко приготовить дома даже без особого кулинарного опыта.

Идея приготовления вкусных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера receptoria 18 в Instagram

Ингредиенты для теста:

вода очень холодная – 400 мл.

соль – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

живые дрожжи – 10 г

масло – 2 ст.л.

водка – 2 ст.л.

мука – 600-700 г

Ингредиенты для начинки:

мясной фарш – 900 г

лук – 2 шт.

укроп – 1 пучок

моцарелла – 300 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большую миску налейте очень холодную воду и растворите в ней соль.

2. Отдельно разведите дрожжи в небольшом количестве этой же воды, после чего влейте в основную смесь.

3. Добавьте яйцо, масло и водку, хорошо перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замешивайте мягкое эластичное тесто.

4. Оно должно быть нежным, не липнуть к рукам и хорошо держать форму. Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте отдохнуть примерно на час.

5. Для начинки мелко нарежьте лук и укроп. Смешайте их с фаршем, добавьте соль и перец. Моцареллу натрите или нарежьте небольшими кусочками.

6. Готовое тесто поделите на 16 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг. На одну половину выложите начинку и немного моцареллы, накройте второй половиной теста и хорошо защипните края.

7. В глубокой сковороде разогрейте достаточное количество масла. Жарьте чебуреки на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими сразу после приготовления.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: