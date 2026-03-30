Самые вкусные домашние отбивные в сырном кляре: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
801
Привычные отбивные можно сделать значительно вкуснее. Для этого мясо следует окунуть в нежный сырный кляр. Сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а внутри мясо будет очень нежным.

Идея приготовления сочных куриных отбивных в кляре опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 600 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • мука – для панировки
  • масло – для жарки

Ингредиенты для сырного кляра:

  • яйца – 3 шт.
  • майонез или сметана – 2 ст.л.
  • крахмал – 1 ст.л.
  • соевый соус – 1 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • твердый сыр – 180 г

Способ приготовления:

1. Филе нарезать вдоль на 2-3 куска и слегка отбить.

2. Посолить, поперчить и натереть чесноком.

3. Оставить на 20 минут.

4. В миске смешать все для кляра до однородной массы.

5. Добавить натертый сыр и снова смешать.

6. Каждый кусок мяса сначала обвалять в муке, затем хорошо окунуть в сырный кляр.

7. Жарить на разогретой сковородке на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

