Самые вкусные домашние отбивные в сырном кляре: как приготовить
Привычные отбивные можно сделать значительно вкуснее. Для этого мясо следует окунуть в нежный сырный кляр. Сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а внутри мясо будет очень нежным.
Идея приготовления сочных куриных отбивных в кляре опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- чеснок – 2 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- мука – для панировки
- масло – для жарки
Ингредиенты для сырного кляра:
- яйца – 3 шт.
- майонез или сметана – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- соевый соус – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 180 г
Способ приготовления:
1. Филе нарезать вдоль на 2-3 куска и слегка отбить.
2. Посолить, поперчить и натереть чесноком.
3. Оставить на 20 минут.
4. В миске смешать все для кляра до однородной массы.
5. Добавить натертый сыр и снова смешать.
6. Каждый кусок мяса сначала обвалять в муке, затем хорошо окунуть в сырный кляр.
7. Жарить на разогретой сковородке на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: