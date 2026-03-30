Привычные отбивные можно сделать значительно вкуснее. Для этого мясо следует окунуть в нежный сырный кляр. Сверху образуется аппетитная золотистая корочка, а внутри мясо будет очень нежным.

Идея приготовления сочных куриных отбивных в кляре опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

чеснок – 2 зубчика

соль, перец – по вкусу

мука – для панировки

масло – для жарки

Ингредиенты для сырного кляра:

яйца – 3 шт.

майонез или сметана – 2 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

твердый сыр – 180 г

Способ приготовления:

1. Филе нарезать вдоль на 2-3 куска и слегка отбить.

2. Посолить, поперчить и натереть чесноком.

3. Оставить на 20 минут.

4. В миске смешать все для кляра до однородной массы.

5. Добавить натертый сыр и снова смешать.

6. Каждый кусок мяса сначала обвалять в муке, затем хорошо окунуть в сырный кляр.

7. Жарить на разогретой сковородке на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: