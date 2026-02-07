Самые вкусные домашние вареники с замороженными вишнями: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Замороженные вишни, которые точно есть в вашей морозилке, можно использовать для приготовления сладких вареников. Важно правильно сделать тесто чтобы оно получилось эластичным, рыхлым и не рвалось.
Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- молоко – 250 мл.
- масло – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- мука – 450-500 г
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- замороженная вишня
- сахар – по вкусу
- творог – 200 г
- сахарная пудра – 2 ст. л.
Ингредиенты для соуса:
- вишневый сок – 300 мл
- сахар – по вкусу
- крахмал – 1 ст.л.
- ванильный экстракт – 5 г
- вода – 40 мл.
Способ приготовления:
1. В чашу комбайна влейте молоко, масло, добавьте яйцо и соль.
2. Постепенно всыпайте муку и замесите эластичное тесто.
3. Накройте пищевой пленкой и дайте отдохнуть 30 минут.
4. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто.
5. С помощью стакана вырежьте кружочки.
6. Творог смешайте с сахарной пудрой до однородности.
7. На каждый кружочек выложите сначала творожную массу, затем вишню и немного сахара. Сформируйте вареники.
8. Варите в подсоленной воде до момента, когда они всплывут на поверхность.
9. Для соуса в сотейник вылейте вишневый сок, добавьте сахар и доведите до кипения. Крахмал разведите в воде и тонкой струйкой влейте в сок, постоянно помешивая – соус быстро загустеет.
10. Подавайте вареники с соусом и сметаной. По желанию добавьте мяту.
