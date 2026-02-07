Замороженные вишни, которые точно есть в вашей морозилке, можно использовать для приготовления сладких вареников. Важно правильно сделать тесто чтобы оно получилось эластичным, рыхлым и не рвалось.

Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Ингредиенты для теста:

молоко – 250 мл.

масло – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

мука – 450-500 г

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

замороженная вишня

сахар – по вкусу

творог – 200 г

сахарная пудра – 2 ст. л.

Ингредиенты для соуса:

вишневый сок – 300 мл

сахар – по вкусу

крахмал – 1 ст.л.

ванильный экстракт – 5 г

вода – 40 мл.

Способ приготовления:

1. В чашу комбайна влейте молоко, масло, добавьте яйцо и соль.

2. Постепенно всыпайте муку и замесите эластичное тесто.

3. Накройте пищевой пленкой и дайте отдохнуть 30 минут.

4. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте тесто.

5. С помощью стакана вырежьте кружочки.

6. Творог смешайте с сахарной пудрой до однородности.

7. На каждый кружочек выложите сначала творожную массу, затем вишню и немного сахара. Сформируйте вареники.

8. Варите в подсоленной воде до момента, когда они всплывут на поверхность.

9. Для соуса в сотейник вылейте вишневый сок, добавьте сахар и доведите до кипения. Крахмал разведите в воде и тонкой струйкой влейте в сок, постоянно помешивая – соус быстро загустеет.

10. Подавайте вареники с соусом и сметаной. По желанию добавьте мяту.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: