Самые вкусные драники из кабачков: блюдо, которое точно стоит приготовить этим летом
Для приготовления вкусных золотистых драников можно использовать кабачок. Именно сейчас идет сезон такого овоща. Для удачного результата хорошо отожмите натертый продукт, а также обязательно добавьте в массу для жарки зелень и бекон.
Идея приготовления вкусных кабачковых драников опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Подавать можно со сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 средний
- бекон – 100 г
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- укроп – небольшой пучок
- соль, перец – по вкусу
- мука – 5-9 ст.л.
- сметана и помидор – для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Посолить, оставить на 5-10 минут, чтобы пустил сок.
3. Затем хорошо отжать лишнюю влагу.
4. Туда же натереть лук.
5. Бекон нарезать мелкими кусочками.
6. В миске смешать лук, кабачок, яйцо, нарезанный бекон, мелко порезанный укроп, соль и перец.
7. Хорошо перемешать.
8. Разогреть сковородку с растительным маслом.
9. Выложить ложкой массу и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
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