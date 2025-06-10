Для приготовления вкусных золотистых драников можно использовать кабачок. Именно сейчас идет сезон такого овоща. Для удачного результата хорошо отожмите натертый продукт, а также обязательно добавьте в массу для жарки зелень и бекон.

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Идея приготовления вкусных кабачковых драников опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Подавать можно со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 1 средний

бекон – 100 г

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

укроп – небольшой пучок

соль, перец – по вкусу

мука – 5-9 ст.л.

сметана и помидор – для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Посолить, оставить на 5-10 минут, чтобы пустил сок.

3. Затем хорошо отжать лишнюю влагу.

4. Туда же натереть лук.

5. Бекон нарезать мелкими кусочками.

6. В миске смешать лук, кабачок, яйцо, нарезанный бекон, мелко порезанный укроп, соль и перец.

7. Хорошо перемешать.

8. Разогреть сковородку с растительным маслом.

9. Выложить ложкой массу и жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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