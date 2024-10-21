Хачапури – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить из можно из готового слоеного теста, а также его можно приготовить на кефире.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с двумя видами сыра, которые готовятся на сковороде.

Ингредиенты:

300 мл. кефира

1 яйцо

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

10 г разрыхлителя

3 ст.л. растительного масла

450 г. муки

Для начинки:

350 г сыра (сулугуни)

2-3 ст. л. кисломолочного сыра

1 яйцо

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску налейте 300 миллилитров кефира, к нему добавьте 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешайте, всыпьте 450 г муки и замесите тесто. Оставьте его на время немного "отдохнуть".

2. Натрите сыр сулугуни, к нему же добавьте и кисломолочный творог, перемешайте, добавьте яйцо, соль, перемешайте и разделите на 4 части, из которых сформируйте шарики.

3. Тесто также делим на 4 части, таким образом у нас получится 4 хачапура. Далее немного раскатываем каждую и во внутрь выкладываем сыр, обязательно тщательно защепите края и еще раз раскатываем.

4. Выкладываем лепешку на разогретую сухую сковороду и жарим на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

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