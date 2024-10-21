Самые вкусные хачапури на сковороде всего за несколько минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Хачапури – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить из можно из готового слоеного теста, а также его можно приготовить на кефире.

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Вкусные хачапури

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с двумя видами сыра, которые готовятся на сковороде.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 300 мл. кефира
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 450 г. муки

Для начинки:

  • 350 г сыра (сулугуни)
  • 2-3 ст. л. кисломолочного сыра
  • 1 яйцо
  • соль по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску налейте 300 миллилитров кефира, к нему добавьте 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешайте, всыпьте 450 г муки и замесите тесто. Оставьте его на время немного "отдохнуть".

Тесто для блюда

2. Натрите сыр сулугуни, к нему же добавьте и кисломолочный творог, перемешайте, добавьте яйцо, соль, перемешайте и разделите на 4 части, из которых сформируйте шарики.

Сырная начинка

3. Тесто также делим на 4 части, таким образом у нас получится 4 хачапура. Далее немного раскатываем каждую и во внутрь выкладываем сыр, обязательно тщательно защепите края и еще раз раскатываем.

Приготовление хачапури

4. Выкладываем лепешку на разогретую сухую сковороду и жарим на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Сколько жарить хачапури

Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!

Готовые хачапури

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