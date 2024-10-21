Самые вкусные хачапури на сковороде всего за несколько минут: простой рецепт
Хачапури – идеальное блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить из можно из готового слоеного теста, а также его можно приготовить на кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных хачапури с двумя видами сыра, которые готовятся на сковороде.
Ингредиенты:
- 300 мл. кефира
- 1 яйцо
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 10 г разрыхлителя
- 3 ст.л. растительного масла
- 450 г. муки
Для начинки:
- 350 г сыра (сулугуни)
- 2-3 ст. л. кисломолочного сыра
- 1 яйцо
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску налейте 300 миллилитров кефира, к нему добавьте 1 яйцо, соль, сахар и разрыхлитель и 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешайте, всыпьте 450 г муки и замесите тесто. Оставьте его на время немного "отдохнуть".
2. Натрите сыр сулугуни, к нему же добавьте и кисломолочный творог, перемешайте, добавьте яйцо, соль, перемешайте и разделите на 4 части, из которых сформируйте шарики.
3. Тесто также делим на 4 части, таким образом у нас получится 4 хачапура. Далее немного раскатываем каждую и во внутрь выкладываем сыр, обязательно тщательно защепите края и еще раз раскатываем.
4. Выкладываем лепешку на разогретую сухую сковороду и жарим на маленьком огне под закрытой крышкой примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовые хачапури смажьте сливочным маслом!
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