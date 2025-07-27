Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса
Из сочных сезонных кабачков можно приготовить вкусные домашние оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Подавать можно со сметаной или майонезом.
Идея приготовления идеальных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram.
Ингредиенты:
- средние кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- крупный лук – 1 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки на терке и оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок.
2. Слегка отжать, но не полностью – немного жидкости оставить для сочности.
3. Добавить яйца.
4. Взбить в блендере лук, соль и перец. Перемешать.
5. В самом конце добавить муку и еще раз хорошо перемешать.
6. Жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
7. Выложить готовые оладьи на бумажное полотенце – оно заберет лишний жир.
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