Из сочных сезонных кабачков можно приготовить вкусные домашние оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Подавать можно со сметаной или майонезом.

Идея приготовления идеальных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram.

Ингредиенты:

средние кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

крупный лук – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на терке и оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок.

2. Слегка отжать, но не полностью – немного жидкости оставить для сочности.

3. Добавить яйца.

4. Взбить в блендере лук, соль и перец. Перемешать.

5. В самом конце добавить муку и еще раз хорошо перемешать.

6. Жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

7. Выложить готовые оладьи на бумажное полотенце – оно заберет лишний жир.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: