Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Рецепт оладок

Из сочных сезонных кабачков можно приготовить вкусные домашние оладьи. Изюминка такого рецепта – натертый лук, который придаст сочности блюду. Подавать можно со сметаной или майонезом.

Идея приготовления идеальных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Дианы с ником diana.verhelis в Instagram.

Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

Ингредиенты:

  • средние кабачки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • крупный лук – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

1. Натереть кабачки на терке и оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок.

Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

2. Слегка отжать, но не полностью – немного жидкости оставить для сочности.

3. Добавить яйца.

4. Взбить в блендере лук, соль и перец. Перемешать.

Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

5. В самом конце добавить муку и еще раз хорошо перемешать.

6. Жарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Самые вкусные кабачковые оладьи на скорую руку: добавьте один простой ингредиент для удачного вкуса

7. Выложить готовые оладьи на бумажное полотенце – оно заберет лишний жир.

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