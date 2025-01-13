Самые вкусные куриные котлеты на обед: никогда не будут сухими и жесткими
Котлеты – универсальное дополнение к каше, картофелю и макаронам на обед. Часто хозяйки выбирают для таких изделий именно куриное мясо, потому что оно нежирное, но от этого и достаточно сухое. Поэтому для того, чтобы котлеты получились удачными, в фарш стоит добавить несколько простых компонентов.
Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Ингредиенты достаточно доступные и простые.
Ингредиенты:
- куриное филе – 600 г
- сыр – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- панировочные сухари – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Заложить в блендер лук, чеснок, куриное филе.
2. Все сбить.
3. Добавить в фарш масло комнатной температуры, соль и перец.
4. Добавить тертый на мелкую терку сыр.
5. Хорошо перемешать.
6. В конце добавить панировочные сухари.
7. Еще раз перемешать и сформовать котлеты.
8. Жарить до готовности.
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