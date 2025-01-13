Котлеты – универсальное дополнение к каше, картофелю и макаронам на обед. Часто хозяйки выбирают для таких изделий именно куриное мясо, потому что оно нежирное, но от этого и достаточно сухое. Поэтому для того, чтобы котлеты получились удачными, в фарш стоит добавить несколько простых компонентов.

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Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Ингредиенты достаточно доступные и простые.

Ингредиенты:

куриное филе – 600 г

сыр – 100 г

сливочное масло – 50 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

панировочные сухари – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Заложить в блендер лук, чеснок, куриное филе.

2. Все сбить.

3. Добавить в фарш масло комнатной температуры, соль и перец.

4. Добавить тертый на мелкую терку сыр.

5. Хорошо перемешать.

6. В конце добавить панировочные сухари.

7. Еще раз перемешать и сформовать котлеты.

8. Жарить до готовности.

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