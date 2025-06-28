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Самые вкусные ленивые голубцы в духовке: будут очень сочными
Ленивые голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для яркого вкуса добавьте специи, томатную пасту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных ленивых голубцов, с молодой капустой и томатным соусом.
Ингредиенты:
- 100 г риса
- 300 г капусты
- 1 луковица
- 2 моркови
- 500 г фарша
- соль, перец, специи по вкусу
- томатный соус, или томатная паста разведенная с водой
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.
2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.
3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом, отправляем в разогретую духовку до 180С, готовим 1 час.
Подавайте горячими, со сметаной!
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