Самые вкусные ленивые голубцы в духовке: будут очень сочными

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Самые вкусные ленивые голубцы в духовке: будут очень сочными

Ленивые голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для яркого вкуса добавьте специи, томатную пасту.

Сочные домашние голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных ленивых голубцов, с молодой капустой и томатным соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г риса
  • 300 г капусты
  • 1 луковица
  • 2 моркови
  • 500 г фарша
  • соль, перец, специи по вкусу
  • томатный соус, или томатная паста разведенная с водой

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.

Основа для голубцов

2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.

Приготовление блюда

3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом, отправляем в разогретую духовку до 180С, готовим 1 час.

Сколько готовить голубцы

Подавайте горячими, со сметаной!

Готовые голубцы

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