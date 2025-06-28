Ленивые голубцы – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждый. Для яркого вкуса добавьте специи, томатную пасту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных ленивых голубцов, с молодой капустой и томатным соусом.

Ингредиенты:

100 г риса

300 г капусты

1 луковица

2 моркови

500 г фарша

соль, перец, специи по вкусу

томатный соус, или томатная паста разведенная с водой

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промываем и отвариваем до готовности.

2. Нарезаем лук, а морковь натираем и обжариваем до готовности. Капусту шинкуем. Смешиваем все в миске, добавляем соль, перец и специи.

3. Формируем голубцы, выкладываем в форму, заливаем соусом, отправляем в разогретую духовку до 180С, готовим 1 час.

Подавайте горячими, со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: