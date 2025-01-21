Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт
Ленивые вареники – блюдо, знакомое с детства. Изделия можно подавать с любимым джемом, медом или сгущенкой. Также вкусно добавить свежие фрукты. А для теста вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.
Идея приготовления вкусных ленивых вареников для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Варить с момента закипания изделия нужно максимум 4 минуты.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 250 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 1 ст.л.
- ванильный сахар или аромат
- мука – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. В кисломолочный творог добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.
2. Разомнуть вилкой.
3. Добавить муку.
4. Замешать тесто.
5. Количество муки может изменяться 3-5 ст.л. в зависимости от влажности творога.
6. Раскатать "колбаску".
7. Разрезать на кусочки.
8. Обвалять в муке и слегка прижать вилкой.
9. В кастрюлю с кипяченой водой всыпать вареники.
10. Перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.
11. С момента, когда тесто всплывет, варить примерно 3-4 минуты.
12. Подавать с маслом, сметаной, ягодами или фруктами.
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