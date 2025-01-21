Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
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Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

Ленивые вареники – блюдо, знакомое с детства. Изделия можно подавать с любимым джемом, медом или сгущенкой. Также вкусно добавить свежие фрукты. А для теста вам понадобится всего несколько простых ингредиентов.

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Идея приготовления вкусных ленивых вареников для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Варить с момента закипания изделия нужно максимум 4 минуты.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 250 г
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 1 ст.л.
  • ванильный сахар или аромат
  • мука – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

1. В кисломолочный творог добавить яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.

2. Разомнуть вилкой.

3. Добавить муку.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

4. Замешать тесто.

5. Количество муки может изменяться 3-5 ст.л. в зависимости от влажности творога.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

6. Раскатать "колбаску".

7. Разрезать на кусочки.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

8. Обвалять в муке и слегка прижать вилкой.

9. В кастрюлю с кипяченой водой всыпать вареники.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

10. Перемешать, чтобы они не прилипли ко дну.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

11. С момента, когда тесто всплывет, варить примерно 3-4 минуты.

12. Подавать с маслом, сметаной, ягодами или фруктами.

Самые вкусные ленивые вареники, которые точно понравятся детям: простой рецепт

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