Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

Баклажаны – это, несомненно, один из лучших овощей осеннего периода. Продукт очень универсальный, из него можно сделать разнообразные закуски, запеканки и салаты. Особенно вкусные баклажаны в маринованном виде.

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Идея приготовления пряных маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Есть готовое блюдо можно уже через два дня.

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 кг.
  • острый перец – 3 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • петрушка

Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):

  • вода – 1/2 стакана
  • сахар – 1 стакан
  • масло – 1 стакан
  • уксус – 200 г
  • соль – 2,5 ст.л.

Способ приготовления:

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

1. Баклажаны варить 15 минут с момента закипания и охладить.

2. Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

3. Для маринада все объединить.

4. Довести до кипения и охладить.

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

5. Баклажаны нарезать и сложить в емкость.

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

6. Посыпать каждый слой овощной смесью.

7. Залить маринадом и поставить в холодильник.

Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски

8. Через 2 дня баклажаны будут готовы к употреблению, но можно оставить и подольше.

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