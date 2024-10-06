Баклажаны – это, несомненно, один из лучших овощей осеннего периода. Продукт очень универсальный, из него можно сделать разнообразные закуски, запеканки и салаты. Особенно вкусные баклажаны в маринованном виде.

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Идея приготовления пряных маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Есть готовое блюдо можно уже через два дня.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг.

острый перец – 3 шт.

чеснок – 5 зубчиков

петрушка

Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):

вода – 1/2 стакана

сахар – 1 стакан

масло – 1 стакан

уксус – 200 г

соль – 2,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны варить 15 минут с момента закипания и охладить.

2. Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.

3. Для маринада все объединить.

4. Довести до кипения и охладить.

5. Баклажаны нарезать и сложить в емкость.

6. Посыпать каждый слой овощной смесью.

7. Залить маринадом и поставить в холодильник.

8. Через 2 дня баклажаны будут готовы к употреблению, но можно оставить и подольше.

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