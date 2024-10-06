Самые вкусные маринованные баклажаны на скорую руку: что добавить для несравненного вкуса закуски
Баклажаны – это, несомненно, один из лучших овощей осеннего периода. Продукт очень универсальный, из него можно сделать разнообразные закуски, запеканки и салаты. Особенно вкусные баклажаны в маринованном виде.
Идея приготовления пряных маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником danilchenko 77 в Instagram. Есть готовое блюдо можно уже через два дня.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг.
- острый перец – 3 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- петрушка
Ингредиенты для маринада (стакан 250 мл):
- вода – 1/2 стакана
- сахар – 1 стакан
- масло – 1 стакан
- уксус – 200 г
- соль – 2,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны варить 15 минут с момента закипания и охладить.
2. Перец, чеснок и петрушку нарезать мелкими кусочками.
3. Для маринада все объединить.
4. Довести до кипения и охладить.
5. Баклажаны нарезать и сложить в емкость.
6. Посыпать каждый слой овощной смесью.
7. Залить маринадом и поставить в холодильник.
8. Через 2 дня баклажаны будут готовы к употреблению, но можно оставить и подольше.
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