Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

Шампиньоны – лучшие грибы для маринования. Они не нуждаются в длительной очистке и термической обработке. Прекрасно дополнят вкус такого продукта обычный соевый соус, а также специи.

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Идея приготовления маринованных запеченных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Татьяны Анисимовой в Instagram. Подавать лучше в горячем виде.

Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 500 г
  • соевый соус – 5 ст.л.
  • масло – 3 ст.л.
  • соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых качеств соевого соуса.
  • специи: копченая паприка, майоран, орегано
  • бальзамический уксус – 2 ст.л. (можно без)

Способ приготовления:

Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

1. Грибы тщательно промыть и просушить.

2. В миске готовить маринад, смешивая все ингредиенты.

Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

3. В готовый маринад всыпать грибы.

4. Оставить на 15-20 минут мариноваться.

Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

5. Разогреть духовку на 180 градусов.

6. Грибы высыпать на противень или форму.

7. Выпекать 20-25 минут.

Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими

8. За 5 минут до конца запекания можно добавить совсем немного бальзамического уксуса.

9. Подавать со свежей зеленью в теплом виде.

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