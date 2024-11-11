Шампиньоны – лучшие грибы для маринования. Они не нуждаются в длительной очистке и термической обработке. Прекрасно дополнят вкус такого продукта обычный соевый соус, а также специи.

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Идея приготовления маринованных запеченных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Татьяны Анисимовой в Instagram. Подавать лучше в горячем виде.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

соевый соус – 5 ст.л.

масло – 3 ст.л.

соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых качеств соевого соуса.

специи: копченая паприка, майоран, орегано

бальзамический уксус – 2 ст.л. (можно без)

Способ приготовления:

1. Грибы тщательно промыть и просушить.

2. В миске готовить маринад, смешивая все ингредиенты.

3. В готовый маринад всыпать грибы.

4. Оставить на 15-20 минут мариноваться.

5. Разогреть духовку на 180 градусов.

6. Грибы высыпать на противень или форму.

7. Выпекать 20-25 минут.

8. За 5 минут до конца запекания можно добавить совсем немного бальзамического уксуса.

9. Подавать со свежей зеленью в теплом виде.

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