Самые вкусные маринованные шампиньоны без заморочки: есть нужно горячими
Шампиньоны – лучшие грибы для маринования. Они не нуждаются в длительной очистке и термической обработке. Прекрасно дополнят вкус такого продукта обычный соевый соус, а также специи.
Идея приготовления маринованных запеченных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Татьяны Анисимовой в Instagram. Подавать лучше в горячем виде.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- соевый соус – 5 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
- соль, сахар по желанию, это зависит от вкусовых качеств соевого соуса.
- специи: копченая паприка, майоран, орегано
- бальзамический уксус – 2 ст.л. (можно без)
Способ приготовления:
1. Грибы тщательно промыть и просушить.
2. В миске готовить маринад, смешивая все ингредиенты.
3. В готовый маринад всыпать грибы.
4. Оставить на 15-20 минут мариноваться.
5. Разогреть духовку на 180 градусов.
6. Грибы высыпать на противень или форму.
7. Выпекать 20-25 минут.
8. За 5 минут до конца запекания можно добавить совсем немного бальзамического уксуса.
9. Подавать со свежей зеленью в теплом виде.
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