Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
30
Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

Очень простую и универсальную закуску можно приготовить из шампиньонов. Грибы будут иметь очень насыщенный пряный вкус, если их замариновать в соевом соусе, с добавлением специй, зелени и лука.

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Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Можно есть уже через час.

Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 700 г

Для маринада:

  • соевый соус – 50 мл.
  • горчица с лимоном – 1 ст.л.
  • приправа для овощей – 1 ч.л. (не обязательно);

Ингредиенты для заправки:

  • петрушка – 5-6 веточек
  • лук фиолетовый – 1 шт.
  • горчица в зернах с медом – 2 ст.л.
  • растительное масло – 4-5 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л. (не полная)
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

1. Шампиньоны хорошо промыть.

2. Добавить соевый соус, горчицу с лимоном, специи и запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

3. Пока грибы запекаются, в миску измельчить зелень и лук.

Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

4. Добавить горячие грибы.

Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты

5. Залить заправкой.

6. Оставить минимум на 1-2 часа.

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