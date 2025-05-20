Очень простую и универсальную закуску можно приготовить из шампиньонов. Грибы будут иметь очень насыщенный пряный вкус, если их замариновать в соевом соусе, с добавлением специй, зелени и лука.

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Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Можно есть уже через час.

Ингредиенты:

шампиньоны – 700 г

Для маринада:

соевый соус – 50 мл.

горчица с лимоном – 1 ст.л.

приправа для овощей – 1 ч.л. (не обязательно);

Ингредиенты для заправки:

петрушка – 5-6 веточек

лук фиолетовый – 1 шт.

горчица в зернах с медом – 2 ст.л.

растительное масло – 4-5 ст.л.

сахар – 1 ч.л. (не полная)

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Шампиньоны хорошо промыть.

2. Добавить соевый соус, горчицу с лимоном, специи и запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.

3. Пока грибы запекаются, в миску измельчить зелень и лук.

4. Добавить горячие грибы.

5. Залить заправкой.

6. Оставить минимум на 1-2 часа.

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