Видео дня
Самые вкусные маринованные шампиньоны в соевом соусе: готовятся за считанные минуты
Очень простую и универсальную закуску можно приготовить из шампиньонов. Грибы будут иметь очень насыщенный пряный вкус, если их замариновать в соевом соусе, с добавлением специй, зелени и лука.
Идея приготовления вкусных маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Можно есть уже через час.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 700 г
Для маринада:
- соевый соус – 50 мл.
- горчица с лимоном – 1 ст.л.
- приправа для овощей – 1 ч.л. (не обязательно);
Ингредиенты для заправки:
- петрушка – 5-6 веточек
- лук фиолетовый – 1 шт.
- горчица в зернах с медом – 2 ст.л.
- растительное масло – 4-5 ст.л.
- сахар – 1 ч.л. (не полная)
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны хорошо промыть.
2. Добавить соевый соус, горчицу с лимоном, специи и запечь при температуре 180 градусов 15-20 минут.
3. Пока грибы запекаются, в миску измельчить зелень и лук.
4. Добавить горячие грибы.
5. Залить заправкой.
6. Оставить минимум на 1-2 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: