Самые вкусные помидоры на зиму с морковной ботвой: точные пропорции маринада
Яркого, сладко-пряного вкуса консервированным помидорам придаст морковная ботва. Это простая зелень, которая точно есть у вас на огороде, или ее можно приобрести в магазине. Заготовка будет прекрасно храниться долгое время – плоды не потрескаются и будут упругими.
Идея приготовления вкусных помидоров на зиму с морковной ботвой опубликована на странице фудблогера ivanka poida в Instagram.
Ингредиенты для маринада:
- вода – 5 л
- сахар – 20 ст. л.
- соль – 5 ст. л.
- уксус – 350 г
Способ приготовления:
1. На дно банки положить 3-4 веточки морковной ботвы, чеснок, перец горошком и душистый.
2. Залить горячим маринадом.
3. Стерилизовать 7 минут.
4. Также можно сделать таким способом: положить все в банку, залить кипятком, дать остыть. Слить воду с помидоров и тогда добавить все в маринад.
5. Вскипятить, залить помидоры, закатать и укутать в одеяло.
