Яркого, сладко-пряного вкуса консервированным помидорам придаст морковная ботва. Это простая зелень, которая точно есть у вас на огороде, или ее можно приобрести в магазине. Заготовка будет прекрасно храниться долгое время – плоды не потрескаются и будут упругими.

Идея приготовления вкусных помидоров на зиму с морковной ботвой опубликована на странице фудблогера ivanka poida в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

вода – 5 л

сахар – 20 ст. л.

соль – 5 ст. л.

уксус – 350 г

Способ приготовления:

1. На дно банки положить 3-4 веточки морковной ботвы, чеснок, перец горошком и душистый.

2. Залить горячим маринадом.

3. Стерилизовать 7 минут.

4. Также можно сделать таким способом: положить все в банку, залить кипятком, дать остыть. Слить воду с помидоров и тогда добавить все в маринад.

5. Вскипятить, залить помидоры, закатать и укутать в одеяло.

