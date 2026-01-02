Для того, чтобы отбивные были сочные, приготовьте мясо с яблоками. Фрукты придадут блюду особый вкус. Также важно не просто жарить изделия на сковородке, а именно запечь.

Идея приготовления сочных отбивных с яблоками на обед опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свиные отбивные (вырезка) – 800 г-1 кг.

яблоки (кисло-сладкие) – 3 шт. (большие)

шампиньоны – 300 г

лук – 2 шт.

крем-сыр (или сметана) – 135 г

твердый сыр – 200 г

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Яблоки почистить от серединки и нарезать пластинами.

2. Выложить на фольгу.

3. Сверху выложить отбитую свинину.

4. Посолить, поперчить.

5. Намазать тонким слоем крем-сыра.

6. Добавить лук полукольцами и грибы.

7. Завернуть каждую порцию в фольгу.

8. Запекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.

9. Развернуть, посыпать сыром и допечь еще 10–15 мин до румяной корочки.

