Все рецепты
Самые вкусные сочные отбивные с яблоками: идеальный рецепт для обеда
Для того, чтобы отбивные были сочные, приготовьте мясо с яблоками. Фрукты придадут блюду особый вкус. Также важно не просто жарить изделия на сковородке, а именно запечь.
Идея приготовления сочных отбивных с яблоками на обед опубликована на странице фудблогера ilona.foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные отбивные (вырезка) – 800 г-1 кг.
- яблоки (кисло-сладкие) – 3 шт. (большие)
- шампиньоны – 300 г
- лук – 2 шт.
- крем-сыр (или сметана) – 135 г
- твердый сыр – 200 г
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Яблоки почистить от серединки и нарезать пластинами.
2. Выложить на фольгу.
3. Сверху выложить отбитую свинину.
4. Посолить, поперчить.
5. Намазать тонким слоем крем-сыра.
6. Добавить лук полукольцами и грибы.
7. Завернуть каждую порцию в фольгу.
8. Запекать при температуре 180 градусов 40-45 минут.
9. Развернуть, посыпать сыром и допечь еще 10–15 мин до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: