Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару
Идеальные пышные вареники, как у бабушки, получится приготовить из простого теста на кефире. Очень важно правильно замесить массу и не забивать ее мукой. А сварить изделия следует именно на пару.
Идея приготовления пышных вареников на пару, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Самыми вкусными такие вареники получаются именно с вишней.
Ингредиенты для теста:
- мука – 800 г
- кефир – 500 мл.
- сода – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 2 ч.л.
- масло для смазки – 20 г
- начинка любая
Способ приготовления:
1. Кефир налить в миску.
2. Просеять муку.
3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.
4. Замешать тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.
5. Сформировать вареники обычным методом.
6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: