Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

Идеальные пышные вареники, как у бабушки, получится приготовить из простого теста на кефире. Очень важно правильно замесить массу и не забивать ее мукой. А сварить изделия следует именно на пару.

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Идея приготовления пышных вареников на пару, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Самыми вкусными такие вареники получаются именно с вишней.

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

Ингредиенты для теста:

  • мука – 800 г
  • кефир – 500 мл.
  • сода – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • сахар – 2 ч.л.
  • масло для смазки – 20 г
  • начинка любая

Способ приготовления:

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

1. Кефир налить в миску.

2. Просеять муку.

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

4. Замешать тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

5. Сформировать вареники обычным методом.

6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.

Самые вкусные вареники, как у бабушки: готовятся на пару

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