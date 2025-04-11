Идеальные пышные вареники, как у бабушки, получится приготовить из простого теста на кефире. Очень важно правильно замесить массу и не забивать ее мукой. А сварить изделия следует именно на пару.

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Идея приготовления пышных вареников на пару, как у бабушки, опубликована на странице фудблогера Дианы Куликовской (diana kulikovska) в Instagram. Самыми вкусными такие вареники получаются именно с вишней.

Ингредиенты для теста:

мука – 800 г

кефир – 500 мл.

сода – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

масло для смазки – 20 г

начинка любая

Способ приготовления:

1. Кефир налить в миску.

2. Просеять муку.

3. Добавить разрыхлитель, соль, сахар.

4. Замешать тесто. Муку больше не нужно прибавлять, а из общего количества немного оставить для того, чтобы присыпать поверхность.

5. Сформировать вареники обычным методом.

6. Варить на пару 7 минут, но если вы раскатали тесто достаточно грубо, нужно проварить подольше.

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