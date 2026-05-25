Кабачки – один из самых популярных летних овощей, из которого можно быстро приготовить вкусную и ароматную закуску. Особенно удачно они сочетаются с чесночным соусом, сочными помидорами и расплавленным сыром. Такое блюдо прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Кабачки получаются нежными внутри, с легкой хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине.

Идея приготовления вкусных жареных кабачков опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 2 шт.

мука – для панировки

помидоры – 300 г

твердый сыр – 70 г

майонез – 70 г

укроп – по вкусу

чеснок – 4 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Помойте кабачки и нарежьте кружочками средней толщины. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.

2. Яйца взбейте вилкой до однородности. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яйцо.

3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки на умеренном огне. Готовые овощи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

4. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, а сыр натрите на крупной терке.

5. Переложите обжаренные кабачки в форму для запекания или на противень. Смажьте каждый кусочек чесночным соусом, сверху выложите помидоры и посыпьте сыром.

6. Поставьте блюдо в разогретую духовку и запекайте примерно 10-15 минут при температуре 180 градусов, пока сыр полностью не расплавится.

7. Подавайте кабачки теплыми или охлажденными. Такая закуска прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к мясу, картофелю или свежим овощам.

