Самые вкусные жареные кабачки: добавьте соус, помидор и сыр
Кабачки – один из самых популярных летних овощей, из которого можно быстро приготовить вкусную и ароматную закуску. Особенно удачно они сочетаются с чесночным соусом, сочными помидорами и расплавленным сыром. Такое блюдо прекрасно подходит как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Кабачки получаются нежными внутри, с легкой хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине.
Идея приготовления вкусных жареных кабачков опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – для панировки
- помидоры – 300 г
- твердый сыр – 70 г
- майонез – 70 г
- укроп – по вкусу
- чеснок – 4 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Помойте кабачки и нарежьте кружочками средней толщины. Посолите, поперчите и оставьте на несколько минут.
2. Яйца взбейте вилкой до однородности. Каждый кусочек кабачка сначала обваляйте в муке, а затем окуните в яйцо.
3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте кабачки с обеих сторон до золотистой корочки на умеренном огне. Готовые овощи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
4. Для соуса смешайте майонез, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, а сыр натрите на крупной терке.
5. Переложите обжаренные кабачки в форму для запекания или на противень. Смажьте каждый кусочек чесночным соусом, сверху выложите помидоры и посыпьте сыром.
6. Поставьте блюдо в разогретую духовку и запекайте примерно 10-15 минут при температуре 180 градусов, пока сыр полностью не расплавится.
7. Подавайте кабачки теплыми или охлажденными. Такая закуска прекрасно подходит как отдельное блюдо или как дополнение к мясу, картофелю или свежим овощам.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: