Домашняя выпечка – это всегда невероятный вкус, сопровождающийся отличным ароматом, проникающим в самые сокровенные уголки дома. Именно это блюдо создает ощущение тепла и уюта.

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Как приготовить вкуснейшие жареные пирожки, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. По ее словам, они готовятся из дрожжевого теста всего за 30 минут.

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Теплая вода – 100 мл

Кипяток – 100 мл

Сухие дрожжи – 5 гр

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Ветчина – 250 гр

Сыр – 200 гр

Способ приготовления

1. Всыпаем в миску соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем тёплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. растительного масла. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем вторую часть муки и вливаем кипяток.

3. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазываем растительным маслом, чтобы не прилипало.

4. Формируем пирожки и отправляем на сковороду, разогретую с большим количеством растительного масла.

5. Обжариваем до золотистости, после чего складываем на бумажное полотенце.

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