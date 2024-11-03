Самые вкусные жареные пирожки из дрожжевого теста: будут готовы через 30 мин.
Домашняя выпечка – это всегда невероятный вкус, сопровождающийся отличным ароматом, проникающим в самые сокровенные уголки дома. Именно это блюдо создает ощущение тепла и уюта.
Как приготовить вкуснейшие жареные пирожки, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. По ее словам, они готовятся из дрожжевого теста всего за 30 минут.
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Теплая вода – 100 мл
- Кипяток – 100 мл
- Сухие дрожжи – 5 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Ветчина – 250 гр
- Сыр – 200 гр
Способ приготовления
1. Всыпаем в миску соль, сахар, сухие дрожжи, вливаем тёплую воду, добавляем 3 ст.л. муки и добавляем 2 ст.л. растительного масла. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем вторую часть муки и вливаем кипяток.
3. Замешиваем тесто. Руки и поверхность смазываем растительным маслом, чтобы не прилипало.
4. Формируем пирожки и отправляем на сковороду, разогретую с большим количеством растительного масла.
5. Обжариваем до золотистости, после чего складываем на бумажное полотенце.
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