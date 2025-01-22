Тыква – очень ценный и полезный овощ, который можно есть как в сыром, так и запеченном виде. Еще тыкву можно вкусно запекать со специями, тушить с овощами и делать вкусные молочные каши, супы, крем-супы, салаты и десерты.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тыквенного супа, со специями и запеченным филе.

Ингредиенты:

2 помидора

1 большая луковица

1 головка чеснока

Соль, перец, травы

Оливковое масло

Сливки

Способ приготовления:

1. Филе обжариваем, добавляла специи к курице.

2. Запеките порезанные кубиком овощи при 190 градусах до готовности 50-60 минут.

3. После перебейте овощи блендером, добавьте сливки и перемешайте.

Подавайте блюдо с порезанным филе и можно посыпать сыром!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: