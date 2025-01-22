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Самый полезный тыквенный суп: как приготовить зимнее блюдо по-новому
Тыква – очень ценный и полезный овощ, который можно есть как в сыром, так и запеченном виде. Еще тыкву можно вкусно запекать со специями, тушить с овощами и делать вкусные молочные каши, супы, крем-супы, салаты и десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тыквенного супа, со специями и запеченным филе.
Ингредиенты:
- 2 помидора
- 1 большая луковица
- 1 головка чеснока
- Соль, перец, травы
- Оливковое масло
- Сливки
Способ приготовления:
1. Филе обжариваем, добавляла специи к курице.
2. Запеките порезанные кубиком овощи при 190 градусах до готовности 50-60 минут.
3. После перебейте овощи блендером, добавьте сливки и перемешайте.
Подавайте блюдо с порезанным филе и можно посыпать сыром!
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