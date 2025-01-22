Самый полезный тыквенный суп: как приготовить зимнее блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт супа

Тыква – очень ценный и полезный овощ, который можно есть как в сыром, так и запеченном виде. Еще тыкву можно вкусно запекать со специями, тушить с овощами и делать вкусные молочные каши, супы, крем-супы, салаты и десерты. 

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Вкусный суп из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного тыквенного супа, со специями и запеченным филе. 

Рецепт супа

Ингредиенты: 

  • 2 помидора
  • 1 большая луковица
  • 1 головка чеснока
  • Соль, перец, травы
  • Оливковое масло
  • Сливки 

Способ приготовления: 

1. Филе обжариваем, добавляла специи к курице.

Тыква для блюда

2. Запеките порезанные кубиком овощи при 190 градусах до готовности 50-60 минут.

Сколько запекать овощи

3. После перебейте овощи блендером, добавьте сливки и перемешайте.

Приготовление супа

Подавайте блюдо с порезанным филе и можно посыпать сыром!

Готовое блюдо

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