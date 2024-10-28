Самый простой "Медовик" без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Самый простой 'Медовик' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

Медовик – популярный торт, который может стать украшением любого семейного застолья. Такой десерт узнает каждый, кто хоть раз был на любом украинском праздновании. Вариаций приготовления существует множество, но если воспользоваться следующей технологией, вам даже не придется раскатывать коржи.

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Идея приготовления элементарного "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. В составе нежный и воздушный крем на основе сметаны и сливок.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

Ингредиенты для теста:

  • мед – 150 г
  • масло – 180 г
  • сахар – 100 г + ванильный сахар – 10 г
  • яйца – 3 шт. (добавлять, когда медовая масса остыла, чтобы яйца не сварились)
  • щепотка соли
  • сода – 1 ч.л. (7 ч)
  • мука – 400-450 г

Ингредиенты для крема:

  • сливки 33% – 500 г
  • сметана 20% – 400 г
  • сахарная пудра – 120-150 г

Способ приготовления:

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

1. В кастрюле соединить мед, масло и сахар.

2. Поставить на плиту и довести до кипения. Когда масса закипит, проварить минуту.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

3. Добавить соду и перемешать.

4. Когда масса немного остынет, добавить яйца и быстро перемешать.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

5. Частями добавить просеянную муку. Тесто должно быть достаточно густое, медленно стекать с венчика.

6. Несколько ложек теста выложить на пергамент.

7. Немного разровнять и поставить выпекаться.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

8. Спеченный корж оставить немного остыть и вырезать с помощью формы ровный круг.

9. Для крема сливки взбить 3 минуты.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

10. Добавить сахарную пудру, сметану.

11. На небольших оборотах перемешать. Должен получиться воздушный крем.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

12. Собрать торт: на тарелку или подложку капнуть немного крема.

13. Сверху выложить крем и смазать его кремом снова корж – так повторять до конца.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

14. Накрыть торт пищевой пленкой и поместить в холодильник на два часа.

15. Края выровнять остатками крема и посыпать крошкой из остатков коржей.

Самый простой ''Медовик'' без раскатки коржей: как по-простому приготовить культовый десерт поколений

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