Медовик – популярный торт, который может стать украшением любого семейного застолья. Такой десерт узнает каждый, кто хоть раз был на любом украинском праздновании. Вариаций приготовления существует множество, но если воспользоваться следующей технологией, вам даже не придется раскатывать коржи.

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Идея приготовления элементарного "Медовика" без раскатки коржей опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. В составе нежный и воздушный крем на основе сметаны и сливок.

Ингредиенты для теста:

мед – 150 г

масло – 180 г

сахар – 100 г + ванильный сахар – 10 г

яйца – 3 шт. (добавлять, когда медовая масса остыла, чтобы яйца не сварились)

щепотка соли

сода – 1 ч.л. (7 ч)

мука – 400-450 г

Ингредиенты для крема:

сливки 33% – 500 г

сметана 20% – 400 г

сахарная пудра – 120-150 г

Способ приготовления:

1. В кастрюле соединить мед, масло и сахар.

2. Поставить на плиту и довести до кипения. Когда масса закипит, проварить минуту.

3. Добавить соду и перемешать.

4. Когда масса немного остынет, добавить яйца и быстро перемешать.

5. Частями добавить просеянную муку. Тесто должно быть достаточно густое, медленно стекать с венчика.

6. Несколько ложек теста выложить на пергамент.

7. Немного разровнять и поставить выпекаться.

8. Спеченный корж оставить немного остыть и вырезать с помощью формы ровный круг.

9. Для крема сливки взбить 3 минуты.

10. Добавить сахарную пудру, сметану.

11. На небольших оборотах перемешать. Должен получиться воздушный крем.

12. Собрать торт: на тарелку или подложку капнуть немного крема.

13. Сверху выложить крем и смазать его кремом снова корж – так повторять до конца.

14. Накрыть торт пищевой пленкой и поместить в холодильник на два часа.

15. Края выровнять остатками крема и посыпать крошкой из остатков коржей.

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