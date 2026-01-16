Самый простой пирог с ягодами к чаю: можно использовать замороженные плоды
Ягоды, которые есть в вашей морозилке, можно использовать для приготовления вкусного пирога к чаю. Сделайте хрустящее песочное тесто, которое прекрасно сочетается с сочной начинкой. Справиться с таким десертом сможет абсолютно каждая хозяйка.
Идея приготовления воздушного пирога с ягодами к чаю опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- ягоды – 400 г
- сахар – 50 г
- пудинг – 1 пачка (40 г) или кукурузный крахмал
Способ приготовления начинки:
1. К ягодам добавить сахар, пудинг или крахмал.
2. Взбить блендером.
3. Варить до загустения, постоянно помешивая.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- масло/маргарин/смалец - 200г
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 п
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В муку добавить разрыхлитель, холодный маргарин/масло/смалец.
2. Сначала порубить ножом, а затем руками растереть в крошку.
3. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.
4. Добавить яйца, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Можно также замешивать тестомесом все так же, поочередно.
5. Поделить тесто на две части,
6. 1/3 завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник.
7. Тем временем большую часть выложить в форму, разровнять. Сверху выложить начинку.
8. Достать тесто из холодильника и сформировать пирог.
9. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
10 Готовый пирог оставить в форме до полного остывания.
