Ягоды, которые есть в вашей морозилке, можно использовать для приготовления вкусного пирога к чаю. Сделайте хрустящее песочное тесто, которое прекрасно сочетается с сочной начинкой. Справиться с таким десертом сможет абсолютно каждая хозяйка.

Идея приготовления воздушного пирога с ягодами к чаю опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

  • ягоды – 400 г
  • сахар – 50 г
  • пудинг – 1 пачка (40 г) или кукурузный крахмал

Способ приготовления начинки:

1. К ягодам добавить сахар, пудинг или крахмал.

2. Взбить блендером.

3. Варить до загустения, постоянно помешивая.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 400 г
  • масло/маргарин/смалец - 200г
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 п
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В муку добавить разрыхлитель, холодный маргарин/масло/смалец.

2. Сначала порубить ножом, а затем руками растереть в крошку.

3. Добавить сахар и ванильный сахар. Перемешать.

4. Добавить яйца, замешиваем мягкое и эластичное тесто. Можно также замешивать тестомесом все так же, поочередно.

5. Поделить тесто на две части,

6. 1/3 завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник.

7. Тем временем большую часть выложить в форму, разровнять. Сверху выложить начинку.

8. Достать тесто из холодильника и сформировать пирог.

9. Поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

10 Готовый пирог оставить в форме до полного остывания.

