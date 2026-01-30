Популярный десерт "Битое стекло" можно очень легко приготовить в стаканах. Так очень легко подавать порции, а также это достаточно изысканно и привлекательно. А если воспользоваться следующим рецептом, вам понадобится всего три ингредиента.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" в стаканах опубликована на странице фудблогера innakluchnik31 в Instagram.

Ингредиенты:

желе – 7 п.

йогурт питьевой сладкий – 1 кг.

желатин – 25 г + вода холодная – 100 г

Способ приготовления:

1. Каждую пачку желе залить горячей водой (250 гр.).

2. После застывания нарезать на кубики.

3. Желатин залить холодной водой.

4. Дать ему набухнуть.

5. Растопить и залить в йогурт (йогурт должен быть комнатной температуры, чтобы желатин сразу не схватился).

6. Залить кубики из желе йогуртом и дать застыть.

