Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Самый простой рецепт десерта 'Битое стекло' в стаканах: всего из трех ингредиентов

Популярный десерт "Битое стекло" можно очень легко приготовить в стаканах. Так очень легко подавать порции, а также это достаточно изысканно и привлекательно. А если воспользоваться следующим рецептом, вам понадобится всего три ингредиента.

Идея приготовления десерта "Битое стекло" в стаканах опубликована на странице фудблогера innakluchnik31 в Instagram.

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

Ингредиенты:

  • желе – 7 п.
  • йогурт питьевой сладкий – 1 кг.
  • желатин – 25 г + вода холодная – 100 г

Способ приготовления:

1. Каждую пачку желе залить горячей водой (250 гр.).

2. После застывания нарезать на кубики.

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

3. Желатин залить холодной водой.

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

4. Дать ему набухнуть.

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

5. Растопить и залить в йогурт (йогурт должен быть комнатной температуры, чтобы желатин сразу не схватился).

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

6. Залить кубики из желе йогуртом и дать застыть.

Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты