Самый простой рецепт десерта "Битое стекло" в стаканах: всего из трех ингредиентов
Популярный десерт "Битое стекло" можно очень легко приготовить в стаканах. Так очень легко подавать порции, а также это достаточно изысканно и привлекательно. А если воспользоваться следующим рецептом, вам понадобится всего три ингредиента.
Идея приготовления десерта "Битое стекло" в стаканах опубликована на странице фудблогера innakluchnik31 в Instagram.
Ингредиенты:
- желе – 7 п.
- йогурт питьевой сладкий – 1 кг.
- желатин – 25 г + вода холодная – 100 г
Способ приготовления:
1. Каждую пачку желе залить горячей водой (250 гр.).
2. После застывания нарезать на кубики.
3. Желатин залить холодной водой.
4. Дать ему набухнуть.
5. Растопить и залить в йогурт (йогурт должен быть комнатной температуры, чтобы желатин сразу не схватился).
6. Залить кубики из желе йогуртом и дать застыть.
