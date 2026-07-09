Домашняя кабачковая икра – простое овощное блюдо, которое прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для сезонного стола. Она получается нежной, ароматной и насыщенной по вкусу благодаря сочетанию кабачков, баклажанов и овощной зажарки. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а весь процесс занимает совсем немного времени. Подавать кабачковую икру можно как самостоятельную закуску или намазывать на свежий или поджаренный хлеб.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних шт.

баклажан – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 пакетик или 2-3 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук вместе с морковью до мягкости.

2. Кабачки вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Если кожица уже жесткая, её лучше предварительно очистить.

3. Баклажан также очистите по желанию и нарежьте небольшими кубиками.

4. Добавьте подготовленные кабачки и баклажан к овощной зажарке. Посолите, перемешайте и тушите на среднем огне до полного размягчения овощей.

5. После этого добавьте томатную пасту, майонез и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.

6. Продолжайте тушить ещё 10-15 минут, пока масса не станет густой и однородной.

7. По желанию готовую кабачковую икру можно измельчить в блендере до кремообразной консистенции или оставить с небольшими кусочками овощей.

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