Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно
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Домашняя кабачковая икра – простое овощное блюдо, которое прекрасно подходит как для повседневного меню, так и для сезонного стола. Она получается нежной, ароматной и насыщенной по вкусу благодаря сочетанию кабачков, баклажанов и овощной зажарки. Для приготовления не требуются сложные ингредиенты, а весь процесс занимает совсем немного времени. Подавать кабачковую икру можно как самостоятельную закуску или намазывать на свежий или поджаренный хлеб.

Идея приготовления домашней кабачковой икры опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средних шт.
  • баклажан – 1 шт.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1 пакетик или 2-3 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • растительное масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

1. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на крупной терке. На сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук вместе с морковью до мягкости.

2. Кабачки вымойте и нарежьте мелкими кубиками. Если кожица уже жесткая, её лучше предварительно очистить.

Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

3. Баклажан также очистите по желанию и нарежьте небольшими кубиками.

4. Добавьте подготовленные кабачки и баклажан к овощной зажарке. Посолите, перемешайте и тушите на среднем огне до полного размягчения овощей.

Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

5. После этого добавьте томатную пасту, майонез и специи по вкусу. Хорошо перемешайте.

6. Продолжайте тушить ещё 10-15 минут, пока масса не станет густой и однородной.

Самый простой рецепт домашней кабачковой икры: получится очень вкусно

7. По желанию готовую кабачковую икру можно измельчить в блендере до кремообразной консистенции или оставить с небольшими кусочками овощей.

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