Рагу – замечательное блюдо для ужина. Можно совместить различные овощи и мясо. Очень удобно добавить именно фрикадельки – они быстро формируются и тушатся.

Идея приготовления рагу с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для фрикаделек:

  • 500 г фарша (курятина или телятина)
  • соль, перец, паприка

Ингредиенты для рагу:

  • 600 г картофеля
  • 250 г моркови
  • 200 г лука
  • 200 г горошка
  • 200 г сладкого перца
  • 2 ст.л. томатного пюре, соль, перец, хмели сунели, паприка
  • 1200 мл. воды
  • 30 мл. масла для жарки

Способ приготовления:

1. Влить масло в кастрюлю, выложить лук и жарить 3-4 минуты.

2. Добавить перец, морковь, картофель. Перемешивая, жарить еще 7-8 минут.

3. Залить водой и тушить до мягкости картофеля.

4. Соединить фарш, соль, перец, паприку и вымешать.

5. Сделать небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше всего это делать влажными руками.

6. В сковородку влить масло и на нем обжарить фрикадельки до румяности со всех сторон.

7. Выложить фрикадельки в кастрюлю, добавить горошек, соль, перец, паприку, хмели сунели, немного томатного пюре и хорошо перемешать.

8. Довести до кипения и на среднем огне готовить около 20-30 минут при закрытой крышке.

