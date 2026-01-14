Самый простой рецепт рагу для ужина: получится очень вкусно
Рагу – замечательное блюдо для ужина. Можно совместить различные овощи и мясо. Очень удобно добавить именно фрикадельки – они быстро формируются и тушатся.
Идея приготовления рагу с фрикадельками на ужин опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для фрикаделек:
- 500 г фарша (курятина или телятина)
- соль, перец, паприка
Ингредиенты для рагу:
- 600 г картофеля
- 250 г моркови
- 200 г лука
- 200 г горошка
- 200 г сладкого перца
- 2 ст.л. томатного пюре, соль, перец, хмели сунели, паприка
- 1200 мл. воды
- 30 мл. масла для жарки
Способ приготовления:
1. Влить масло в кастрюлю, выложить лук и жарить 3-4 минуты.
2. Добавить перец, морковь, картофель. Перемешивая, жарить еще 7-8 минут.
3. Залить водой и тушить до мягкости картофеля.
4. Соединить фарш, соль, перец, паприку и вымешать.
5. Сделать небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше всего это делать влажными руками.
6. В сковородку влить масло и на нем обжарить фрикадельки до румяности со всех сторон.
7. Выложить фрикадельки в кастрюлю, добавить горошек, соль, перец, паприку, хмели сунели, немного томатного пюре и хорошо перемешать.
8. Довести до кипения и на среднем огне готовить около 20-30 минут при закрытой крышке.
