Домашние десерты часто ассоциируются со сложными рецептами, но это не всегда так. Есть варианты, которые готовятся быстро и не требуют много ингредиентов. Творожная запеканка – один из самых простых и одновременно удачных десертов. Она получается нежной, легкой и хорошо подходит как для завтрака, так и для перекуса. К тому же ее можно приготовить без особого кулинарного опыта.

Идея приготовления домашней творожной запеканки опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 500 г

желтки – 3 шт.

сахар – 3 ст. л.

сметана – 200 г

манка – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

белки – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Сначала в глубокой миске соедините творог, желтки и сахар.

2. Смесь взбейте блендером до однородной, гладкой консистенции без комочков. Это важный этап, который влияет на текстуру готовой запеканки.

3. Отдельно взбейте белки до мягкой устойчивой пены.

4. Белковую массу аккуратно введите в творожную основу, стараясь сохранить ее объем.

5. Далее добавьте сметану, манку и разрыхлитель.

6. Все осторожно перемешайте до однородности, чтобы тесто оставалось нежным и легким.

7. Подготовленную массу перелейте в форму для запекания.

8. По желанию ее можно застелить пергаментом или слегка смазать растительным маслом.

9. Выпекайте творожную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут. Готовое блюдо должно слегка подрумяниться сверху и оставаться нежным внутри.

