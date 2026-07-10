Домашняя шарлотка остается одним из самых популярных пирогов, который легко приготовить даже без большого кулинарного опыта. Для нее нужны простые продукты, а тесто получается легким, нежным и хорошо поднимается во время выпечки. Чаще всего шарлотку готовят с яблоками, но по желанию их можно заменить сезонными ягодами или фруктами.

Идея приготовления воздушной домашней шарлотки опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

пшеничная мука – 200 г

растительное масло – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – 4-5 шт.

ванильный сахар или ванилин – по вкусу

сахарная пудра – для подачи

Способ приготовления:

1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Чем лучше они взбиты, тем воздушнее получится готовая шарлотка.

2. Добавьте растительное масло и ещё раз быстро перемешайте.

3. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем, после чего просейте смесь.

4. Постепенно введите муку в яичную массу в два приема, каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой или венчиком, чтобы тесто не потеряло воздушность.

5. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кусочками. По желанию можно использовать груши, сливы, абрикосы или сезонные ягоды.

6. Добавьте подготовленные фрукты в тесто и аккуратно перемешайте.

7. Форму для выпечки застелите пергаментом или слегка смажьте маслом. Перелейте тесто и равномерно распределите его по форме. По желанию сверху можно выложить несколько долек яблок для красивой корочки.

8. Выпекайте шарлотку в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 40–50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: после прокалывания она должна оставаться сухой.

9. Дайте пирогу немного остыть, после чего посыпьте его сахарной пудрой и подавайте к чаю.

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