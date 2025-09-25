Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
231
Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

Шарлотка – рыхлая домашняя выпечка, которая особенно актуальна в осенний период. Тесто для такого десерта очень простое и не требует много времени. После выпекания оно получается очень нежным и прекрасно сочетается с фруктовой начинкой.

Идея приготовления простейшей домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 150 г
  • мука – 200 г
  • масло – 3 ст.л.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • яблоки – 5 шт.
  • корица – по вкусу
  • кленовый сироп и пломбир – для подачи

Способ приготовления:

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

1. Яйца хорошо взбить с сахаром до пышной массы.

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель.

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

3. Осторожно перемешать.

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

4. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей.

5. Сверху равномерно залейте тестом.

Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку

6. Выпекайте примерно 50 минут при температуре 180 градусов.

7. Подавать с кленовым сиропом и пломбиром.

