Шарлотка – рыхлая домашняя выпечка, которая особенно актуальна в осенний период. Тесто для такого десерта очень простое и не требует много времени. После выпекания оно получается очень нежным и прекрасно сочетается с фруктовой начинкой.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

мука – 200 г

масло – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

яблоки – 5 шт.

корица – по вкусу

кленовый сироп и пломбир – для подачи

Способ приготовления:

1. Яйца хорошо взбить с сахаром до пышной массы.

2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель.

3. Осторожно перемешать.

4. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей.

5. Сверху равномерно залейте тестом.

6. Выпекайте примерно 50 минут при температуре 180 градусов.

7. Подавать с кленовым сиропом и пломбиром.

