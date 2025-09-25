Самый простой рецепт воздушной домашней шарлотки: как приготовить ароматную осеннюю выпечку
Шарлотка – рыхлая домашняя выпечка, которая особенно актуальна в осенний период. Тесто для такого десерта очень простое и не требует много времени. После выпекания оно получается очень нежным и прекрасно сочетается с фруктовой начинкой.
Идея приготовления простейшей домашней шарлотки опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- мука – 200 г
- масло – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- яблоки – 5 шт.
- корица – по вкусу
- кленовый сироп и пломбир – для подачи
Способ приготовления:
1. Яйца хорошо взбить с сахаром до пышной массы.
2. Добавить масло, просеянную муку и разрыхлитель.
3. Осторожно перемешать.
4. Яблоки нарежьте мелкими кусочками, выложите в форму, посыпьте корицей.
5. Сверху равномерно залейте тестом.
6. Выпекайте примерно 50 минут при температуре 180 градусов.
7. Подавать с кленовым сиропом и пломбиром.
