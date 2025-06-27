Самый сочный шашлык из филе за 15 минут: весь секрет в жарке

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
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Самый сочный шашлык из филе за 15 минут: весь секрет в жарке

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления не только котлет и отбивных, а еще и сочного шашлыка. Еще из него получится вкусный шницель, а также шаурма, салаты и намазки.

Как из филе приготовить шашлык

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из куриного филе, со специями и овощами.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 300 г
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Помидоры черри, шампиньоны
  • Красный лук — 1 шт
  • Оливковое масло — 1 ст.л
  • Соус соевый терияки — 3 ст.л
  • Специи к шашлыку — 1 ч.л
  • Соль, перец — по вкусу
  • Шпажки

Способ приготовления:

1. Шпажки предварительно замочите в воде.

2. Куриное филе нарежьте кубиками, добавьте соевый соус терияки и оставьте мариноваться на 30 минут.

Мясо со специями

3. Перец нарежьте кусочками. Добавьте помидоры черри, шампиньоны соль, перец, оливковое масло, прованские травы и оставьте настояться на 15 минут.

Овощи с мясом

4. Формируйте шашлычки, чередуя ингредиенты. Старайтесь, чтобы все кусочки были примерно одного размера. Готовьте в аэрогриле 15 минут при температуре 180°C.

Сколько готовить шашлык

Есть лучше горячими!

Готовый шашлык

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