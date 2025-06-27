Самый сочный шашлык из филе за 15 минут: весь секрет в жарке
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления не только котлет и отбивных, а еще и сочного шашлыка. Еще из него получится вкусный шницель, а также шаурма, салаты и намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного шашлыка из куриного филе, со специями и овощами.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Болгарский перец — 2 шт
- Помидоры черри, шампиньоны
- Красный лук — 1 шт
- Оливковое масло — 1 ст.л
- Соус соевый терияки — 3 ст.л
- Специи к шашлыку — 1 ч.л
- Соль, перец — по вкусу
- Шпажки
Способ приготовления:
1. Шпажки предварительно замочите в воде.
2. Куриное филе нарежьте кубиками, добавьте соевый соус терияки и оставьте мариноваться на 30 минут.
3. Перец нарежьте кусочками. Добавьте помидоры черри, шампиньоны соль, перец, оливковое масло, прованские травы и оставьте настояться на 15 минут.
4. Формируйте шашлычки, чередуя ингредиенты. Старайтесь, чтобы все кусочки были примерно одного размера. Готовьте в аэрогриле 15 минут при температуре 180°C.
Есть лучше горячими!
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