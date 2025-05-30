Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

Галета с клубникой – вкусный десерт, который стоит приготовить этим летом. Вкусная сочная начинка из творога и ягод прекрасно сочетается с хрустящей основой. Идеально для семейного чаепития.

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Идея приготовления хрустящей клубничной галеты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Выпекается всего 30 минут.

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

Ингредиенты для теста:

  • мука – 230 г
  • сливочное масло – 100 г
  • сахар – 30 г
  • сметана 20 % – 80 г
  • желток – 1 шт.
  • ванильный сахар – 1 пакетик
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • творог брикетный – 150 г
  • сахар – 3 ст.л.
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • белок яйца – 30 г
  • молоко – 20 г

Дополнительные ингредиенты:

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром
  • клубника – 300-400 г
  • желток + молоко для смазывания
  • миндальные лепестки – для посыпки

Способ приготовления:

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

1. Замесить тесто: все ингредиенты смешать, сформировать шар.

2. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на час (или на ночь).

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

3. Начинку приготовить заранее: творог, молоко, белок, сахар взбить до однородности, держать в холодильнике.

4. Раскатать тесто, выложить начинку, сверху клубнику, немного сахара, завернуть края.

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

5. Смазать краешки яйцом с молоком, щедро посыпать миндалем.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (смотрите по духовке).

Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром

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