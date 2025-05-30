Самый трендовый десерт этого лета: как приготовить хрустящую галету с клубникой и сыром
Галета с клубникой – вкусный десерт, который стоит приготовить этим летом. Вкусная сочная начинка из творога и ягод прекрасно сочетается с хрустящей основой. Идеально для семейного чаепития.
Идея приготовления хрустящей клубничной галеты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Выпекается всего 30 минут.
Ингредиенты для теста:
- мука – 230 г
- сливочное масло – 100 г
- сахар – 30 г
- сметана 20 % – 80 г
- желток – 1 шт.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- творог брикетный – 150 г
- сахар – 3 ст.л.
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- белок яйца – 30 г
- молоко – 20 г
Дополнительные ингредиенты:
- клубника – 300-400 г
- желток + молоко для смазывания
- миндальные лепестки – для посыпки
Способ приготовления:
1. Замесить тесто: все ингредиенты смешать, сформировать шар.
2. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на час (или на ночь).
3. Начинку приготовить заранее: творог, молоко, белок, сахар взбить до однородности, держать в холодильнике.
4. Раскатать тесто, выложить начинку, сверху клубнику, немного сахара, завернуть края.
5. Смазать краешки яйцом с молоком, щедро посыпать миндалем.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (смотрите по духовке).
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