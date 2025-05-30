Галета с клубникой – вкусный десерт, который стоит приготовить этим летом. Вкусная сочная начинка из творога и ягод прекрасно сочетается с хрустящей основой. Идеально для семейного чаепития.

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Идея приготовления хрустящей клубничной галеты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником korolivska1 в Instagram. Выпекается всего 30 минут.

Ингредиенты для теста:

мука – 230 г

сливочное масло – 100 г

сахар – 30 г

сметана 20 % – 80 г

желток – 1 шт.

ванильный сахар – 1 пакетик

разрыхлитель – 1 ч.л.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

творог брикетный – 150 г

сахар – 3 ст.л.

ванильный сахар – 1 ч.л.

белок яйца – 30 г

молоко – 20 г

Дополнительные ингредиенты:

клубника – 300-400 г

желток + молоко для смазывания

миндальные лепестки – для посыпки

Способ приготовления:

1. Замесить тесто: все ингредиенты смешать, сформировать шар.

2. Завернуть в пленку и положить в холодильник минимум на час (или на ночь).

3. Начинку приготовить заранее: творог, молоко, белок, сахар взбить до однородности, держать в холодильнике.

4. Раскатать тесто, выложить начинку, сверху клубнику, немного сахара, завернуть края.

5. Смазать краешки яйцом с молоком, щедро посыпать миндалем.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут (смотрите по духовке).

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