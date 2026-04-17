Самый удачный рецепт чебуреков: получатся золотистыми и хрустящими

Екатерина Ягович
Кулинария
Чебуреки – одно из самых любимых блюд домашней кухни, которое ассоциируется с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Приготовить их идеально – вполне реально, если знать правильные пропорции и несколько простых секретов. Особенность этого рецепта – эластичное тесто, которое после жарки покрывается аппетитными пузырьками. А начинка получается сочной благодаря добавлению воды и ароматных специй.

Идея приготовления идеальных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:для теста:

  • мука – 400 г
  • соль – 1 ч.л.
  • кипяток – 200 мл.
  • масло – 40 г
  • водка – 20 г

Для начинки:

  • фарш – 300 г
  • лук – 1 крупный шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • вода холодная – 100 мл.
  • соль – по вкусу.
  • перец – по вкусу
  • зелень – по желанию

Дополнительно:

  • масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Просеять муку и смешать ее с солью, сделать углубление в центре.

2. Влить кипяток, масло и водку, перемешать ложкой, после чего замесить мягкое эластичное тесто.

3. Завернуть тесто в пленку и оставить отдохнуть на 20 минут.

4. Измельчить лук и чеснок, добавить к фаршу вместе с солью, перцем и зеленью.

5. Влить холодную воду в фарш и хорошо перемешать, чтобы начинка стала сочной.

6. Разделить тесто на небольшие кусочки по 40–50 г, сформировать шарики и тонко раскатать.

7. Выложить начинку на одну половину теста и сформировать чебуреки, плотно защипнув края.

8. Разогреть достаточное количество масла и обжарить чебуреки до румяной корочки с обеих сторон.

9. Во время жарки поливать верх чебурека горячим маслом, чтобы образовались характерные пузырьки.

