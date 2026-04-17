Самый удачный рецепт чебуреков: получатся золотистыми и хрустящими
Чебуреки – одно из самых любимых блюд домашней кухни, которое ассоциируется с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Приготовить их идеально – вполне реально, если знать правильные пропорции и несколько простых секретов. Особенность этого рецепта – эластичное тесто, которое после жарки покрывается аппетитными пузырьками. А начинка получается сочной благодаря добавлению воды и ароматных специй.
Идея приготовления идеальных домашних чебуреков опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:для теста:
- мука – 400 г
- соль – 1 ч.л.
- кипяток – 200 мл.
- масло – 40 г
- водка – 20 г
Для начинки:
- фарш – 300 г
- лук – 1 крупный шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- вода холодная – 100 мл.
- соль – по вкусу.
- перец – по вкусу
- зелень – по желанию
Дополнительно:
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Просеять муку и смешать ее с солью, сделать углубление в центре.
2. Влить кипяток, масло и водку, перемешать ложкой, после чего замесить мягкое эластичное тесто.
3. Завернуть тесто в пленку и оставить отдохнуть на 20 минут.
4. Измельчить лук и чеснок, добавить к фаршу вместе с солью, перцем и зеленью.
5. Влить холодную воду в фарш и хорошо перемешать, чтобы начинка стала сочной.
6. Разделить тесто на небольшие кусочки по 40–50 г, сформировать шарики и тонко раскатать.
7. Выложить начинку на одну половину теста и сформировать чебуреки, плотно защипнув края.
8. Разогреть достаточное количество масла и обжарить чебуреки до румяной корочки с обеих сторон.
9. Во время жарки поливать верх чебурека горячим маслом, чтобы образовались характерные пузырьки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: