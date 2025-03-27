Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется
Один из самых удачных вариантов теста для паски – заварное. Масса получается очень пышной, отлично пропекается и поднимается.
Идея приготовления паски на заврной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Для опары возьмите прессованные дрожжи.
Ингредиенты для опары:
- теплое молоко – 180 г
- сахар – 20 г
- прессованные дрожжи – 25 г
- мука – 90 г
Ингредиенты для заварного основания:
- молоко – 100 г
- мука – 20 г
Ингредиенты для теста:
- желтки – 4 шт.
- сахар – 95 г
- ванильная паста – 1 ч.л.
- ванильный сахар – 15 г ванильного сахара
- цедра апельсина и лимона
- мука – 420 г
- соль – 9 г
- растопленное масло – 50 г
- изюм – 100 г
- цукаты – 20 г
Ингредиенты для смазки:
- молоко+желток
Способ приготовления:
1. В миске соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и вымешать венчиком до однородности.
2. Прикрыть и оставить на 20-30 минут, чтобы опара хорошо поднялась.
3. Для заварного основания в сотейнике соединить молоко и муку, вымешать.
4. Поставить на умеренный огонь и заварить массу до загустения, охладить до комнатной температуры.
5. Для теста в миске соединить желтки, сахар, ванильный сахар/ванильную пасту и взбить до пышности.
6. После этого добавить опару, заварную основу, соль, муку, цедру апельсина и лимона.
7. Вымесите тесто до гладкости, это около 15 минут.
8. После этого частицами вливать масло (не горячее) и снова вымесить.
9. После этого добавить ранее промытые и просушенные изюм и цукаты. Вмешать его в тесто, прикрыть и оставить на час.
10. После этого выпустить из теста лишний воздух и сложить тесто несколько раз.
11. Прикрыть и оставить на 1-1,5 часа.
13. Разложить тесто в формочки (получается примерно 4).
14. Прикрыть и снова оставить на 30-40 минут, чтобы тесто подошло почти к краям формы. Смазать желтком с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут, готовность проверить шпажкой. Охладить.
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