Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

Один из самых удачных вариантов теста для паски – заварное. Масса получается очень пышной, отлично пропекается и поднимается.

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Идея приготовления паски на заврной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Для опары возьмите прессованные дрожжи.

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

Ингредиенты для опары:

  • теплое молоко – 180 г
  • сахар – 20 г
  • прессованные дрожжи – 25 г
  • мука – 90 г

Ингредиенты для заварного основания:

  • молоко – 100 г
  • мука – 20 г

Ингредиенты для теста:

  • желтки – 4 шт.
  • сахар – 95 г
  • ванильная паста – 1 ч.л.
  • ванильный сахар – 15 г ванильного сахара
  • цедра апельсина и лимона
  • мука – 420 г
  • соль – 9 г
  • растопленное масло – 50 г
  • изюм – 100 г
  • цукаты – 20 г

Ингредиенты для смазки:

  • молоко+желток

Способ приготовления:

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

1. В миске соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и вымешать венчиком до однородности.

2. Прикрыть и оставить на 20-30 минут, чтобы опара хорошо поднялась.

3. Для заварного основания в сотейнике соединить молоко и муку, вымешать.

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

4. Поставить на умеренный огонь и заварить массу до загустения, охладить до комнатной температуры.

5. Для теста в миске соединить желтки, сахар, ванильный сахар/ванильную пасту и взбить до пышности.

6. После этого добавить опару, заварную основу, соль, муку, цедру апельсина и лимона.

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

7. Вымесите тесто до гладкости, это около 15 минут.

8. После этого частицами вливать масло (не горячее) и снова вымесить.

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

9. После этого добавить ранее промытые и просушенные изюм и цукаты. Вмешать его в тесто, прикрыть и оставить на час.

10. После этого выпустить из теста лишний воздух и сложить тесто несколько раз.

Самый удачный рецепт пышной паски на заварном тесте: точно поднимется

11. Прикрыть и оставить на 1-1,5 часа.

13. Разложить тесто в формочки (получается примерно 4).

14. Прикрыть и снова оставить на 30-40 минут, чтобы тесто подошло почти к краям формы. Смазать желтком с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут, готовность проверить шпажкой. Охладить.

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