Один из самых удачных вариантов теста для паски – заварное. Масса получается очень пышной, отлично пропекается и поднимается.

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Идея приготовления паски на заврной основе опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником zoshyt.receptiv в Instagram. Для опары возьмите прессованные дрожжи.

Ингредиенты для опары:

теплое молоко – 180 г

сахар – 20 г

прессованные дрожжи – 25 г

мука – 90 г

Ингредиенты для заварного основания:

молоко – 100 г

мука – 20 г

Ингредиенты для теста:

желтки – 4 шт.

сахар – 95 г

ванильная паста – 1 ч.л.

ванильный сахар – 15 г ванильного сахара

цедра апельсина и лимона

мука – 420 г

соль – 9 г

растопленное масло – 50 г

изюм – 100 г

цукаты – 20 г

Ингредиенты для смазки:

молоко+желток

Способ приготовления:

1. В миске соединить теплое молоко, сахар, дрожжи, муку и вымешать венчиком до однородности.

2. Прикрыть и оставить на 20-30 минут, чтобы опара хорошо поднялась.

3. Для заварного основания в сотейнике соединить молоко и муку, вымешать.

4. Поставить на умеренный огонь и заварить массу до загустения, охладить до комнатной температуры.

5. Для теста в миске соединить желтки, сахар, ванильный сахар/ванильную пасту и взбить до пышности.

6. После этого добавить опару, заварную основу, соль, муку, цедру апельсина и лимона.

7. Вымесите тесто до гладкости, это около 15 минут.

8. После этого частицами вливать масло (не горячее) и снова вымесить.

9. После этого добавить ранее промытые и просушенные изюм и цукаты. Вмешать его в тесто, прикрыть и оставить на час.

10. После этого выпустить из теста лишний воздух и сложить тесто несколько раз.

11. Прикрыть и оставить на 1-1,5 часа.

13. Разложить тесто в формочки (получается примерно 4).

14. Прикрыть и снова оставить на 30-40 минут, чтобы тесто подошло почти к краям формы. Смазать желтком с молоком и выпекать при температуре 170 градусов 25-30 минут, готовность проверить шпажкой. Охладить.

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