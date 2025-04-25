Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

Пирожки с капустой – культовое домашнее блюдо, о котором знают в каждой семье. Для того чтобы изделия получились действительно удачными, очень важно правильно приготовить тесто. Оно не должно впитывать масло. Идеального результата вы сможете достичь благодаря следующему рецепту.

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Идея приготовления вкуснейших жареных пирожков с капустой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Овощ используйте свежий.

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

Ингредиенты:

  • дрожжи – 8 г (сухие)/или 25 г прессованные
  • мука – 2,5 стакана
  • теплая вода – 0,5 стакана
  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • капуста свежая – 1 головка (средняя)
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1-2 шт.
  • томатная паста - 1 ст.л
  • соль 1 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

1. Для начинки на растительном масле обжарить морковь с луком.

2. Добавить капусту, томатную пасту, соль, сахар, паприку и соль.

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

3. Смазать до готовности, помешивая.

4. Дать остыть.

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

5. Для опары до полстакана теплой воды развести дрожжи, добавляем сахар и 1 ст.л.

6. Перемешать и отставить на 10 минут до образования "шапки".

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

7. К готовой опаре добавить соль, масло и половину муки.

8. Замесить тесто, затем добавить кипяток и оставшуюся муку (добавить постепенно, может потребоваться меньше).

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

9. Перемешать ложкой или руками.

10. Разделить на 14 кусков, скатить в шарик каждый, выложить начинку.

Самый вкусные домашние пирожки с капустой: как сделать удачную опару, чтобы масса поднялась

11. Сформировать пирожки.

12. Жарить в разогретом масле на среднем огне.

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