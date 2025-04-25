Пирожки с капустой – культовое домашнее блюдо, о котором знают в каждой семье. Для того чтобы изделия получились действительно удачными, очень важно правильно приготовить тесто. Оно не должно впитывать масло. Идеального результата вы сможете достичь благодаря следующему рецепту.

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Идея приготовления вкуснейших жареных пирожков с капустой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Овощ используйте свежий.

Ингредиенты:

дрожжи – 8 г (сухие)/или 25 г прессованные

мука – 2,5 стакана

теплая вода – 0,5 стакана

сахар – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

масло – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

капуста свежая – 1 головка (средняя)

морковь – 1 шт.

лук – 1-2 шт.

томатная паста - 1 ст.л

соль 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки на растительном масле обжарить морковь с луком.

2. Добавить капусту, томатную пасту, соль, сахар, паприку и соль.

3. Смазать до готовности, помешивая.

4. Дать остыть.

5. Для опары до полстакана теплой воды развести дрожжи, добавляем сахар и 1 ст.л.

6. Перемешать и отставить на 10 минут до образования "шапки".

7. К готовой опаре добавить соль, масло и половину муки.

8. Замесить тесто, затем добавить кипяток и оставшуюся муку (добавить постепенно, может потребоваться меньше).

9. Перемешать ложкой или руками.

10. Разделить на 14 кусков, скатить в шарик каждый, выложить начинку.

11. Сформировать пирожки.

12. Жарить в разогретом масле на среднем огне.

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