Самый вкусный бограч с мясом и овощами: как приготовить в домашних условиях
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Бограч – это именно то блюдо, которое удобно готовить, когда хочется чего-то горячего, густого и сытного. В нем сочетаются несколько видов мяса, овощи и ароматные специи. Блюдо долго тушится, поэтому все ингредиенты хорошо пропитаются вкусами друг друга. Приготовить бограч можно не только на природе, но и в обычной домашней кастрюле.
Идея приготовления вкусного бограча опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- говядина – для бограча
- свинина – для бограча
- копчёные свиные рёбра – для насыщенного вкуса
- лук – несколько штук
- морковь – по вкусу
- сладкий перец – несколько штук
- картофель – по вкусу
- помидоры – свежие или измельченные
- чеснок – несколько зубчиков
- паприка – по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец горошком – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- соль – по вкусу
- свежая зелень – для подачи
- растительное масло или другой жир – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Для начала хорошо разогрейте кастрюлю с толстым дном или казан. Добавьте немного масла и обжарьте лук до легкого золотистого цвета.
2. Убавьте огонь, добавьте паприку и быстро перемешайте. Важно не оставлять ее надолго на горячем дне кастрюли, так как паприка может подгореть и придать блюду неприятную горечь.
3. Говядину нарежьте средними кусочками, добавьте к луку с паприкой и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 30 минут. Затем добавьте нарезанную свинину и готовьте все вместе еще около 20 минут.
4. После этого положите в кастрюлю копчёные свиные ребрышки, нарезанную морковь, немного соли и перец горошком. Перемешайте ингредиенты и тушите несколько минут.
5. Залейте мясо водой так, чтобы оно было полностью покрыто, и варите примерно 30 минут. Ориентируйтесь на готовность говядины и свинины: мясо должно стать мягким.
6. Когда основа бограча будет готова, долейте горячей воды до нужного объема. Добавьте нарезанный сладкий перец и картофель. При необходимости посолите блюдо и варите около 10 минут.
7. Затем добавьте нарезанные или измельченные помидоры и лавровый лист. Продолжайте варить бограч еще примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким.
8. В конце добавьте измельченный чеснок, молотый черный перец и свежую зелень. Доведите блюдо до кипения, после чего снимите с огня.
9. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте бограч примерно на 20 минут. За это время он настоятся, а аромат специй станет более выраженным.
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