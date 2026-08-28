Самый вкусный бограч с мясом и овощами: как приготовить в домашних условиях

Бограч – это именно то блюдо, которое удобно готовить, когда хочется чего-то горячего, густого и сытного. В нем сочетаются несколько видов мяса, овощи и ароматные специи. Блюдо долго тушится, поэтому все ингредиенты хорошо пропитаются вкусами друг друга. Приготовить бограч можно не только на природе, но и в обычной домашней кастрюле.

Идея приготовления вкусного бограча опубликована на странице iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

говядина – для бограча

свинина – для бограча

копчёные свиные рёбра – для насыщенного вкуса

лук – несколько штук

морковь – по вкусу

сладкий перец – несколько штук

картофель – по вкусу

помидоры – свежие или измельченные

чеснок – несколько зубчиков

паприка – по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

перец горошком – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

соль – по вкусу

свежая зелень – для подачи

растительное масло или другой жир – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Для начала хорошо разогрейте кастрюлю с толстым дном или казан. Добавьте немного масла и обжарьте лук до легкого золотистого цвета.

2. Убавьте огонь, добавьте паприку и быстро перемешайте. Важно не оставлять ее надолго на горячем дне кастрюли, так как паприка может подгореть и придать блюду неприятную горечь.

3. Говядину нарежьте средними кусочками, добавьте к луку с паприкой и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и тушите примерно 30 минут. Затем добавьте нарезанную свинину и готовьте все вместе еще около 20 минут.

4. После этого положите в кастрюлю копчёные свиные ребрышки, нарезанную морковь, немного соли и перец горошком. Перемешайте ингредиенты и тушите несколько минут.

5. Залейте мясо водой так, чтобы оно было полностью покрыто, и варите примерно 30 минут. Ориентируйтесь на готовность говядины и свинины: мясо должно стать мягким.

6. Когда основа бограча будет готова, долейте горячей воды до нужного объема. Добавьте нарезанный сладкий перец и картофель. При необходимости посолите блюдо и варите около 10 минут.

7. Затем добавьте нарезанные или измельченные помидоры и лавровый лист. Продолжайте варить бограч еще примерно 15 минут, пока картофель не станет мягким.

8. В конце добавьте измельченный чеснок, молотый черный перец и свежую зелень. Доведите блюдо до кипения, после чего снимите с огня.

9. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте бограч примерно на 20 минут. За это время он настоятся, а аромат специй станет более выраженным.

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