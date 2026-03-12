Самый вкусный домашний жульен с курицей и грибами: как приготовить
Жульен – любимое домашнее блюдо во многих семьях. В основе – сочное куриное филе, а также грибы. Сверху обязательно натрите много сыра и все поместите в духовку – это очень вкусно.
Идея приготовления жульена с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- шампиньоны – 500 г
- лук – 2-3 (маленьких или 1 большая)
- сливочное масло – 70 г
- мука – 1 ст.л.
- сливки 20% или выше – 200 мл.
- твердый сыр – 150 г
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить сначала шампиньоны до выпаривания всей жидкости.
2. Добавить масло и нарезанный кубиком лук, затем добавить филе.
3. Обжарить еще 10 минут под крышкой.
4. Добавить специи, переложить в форму.
5. Для соуса соединить сливочное масло, муку и подогретые сливки.
6. Залить в форму, перемешать и затереть твердым сыром.
7. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: