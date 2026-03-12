Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Самый вкусный домашний жульен с курицей и грибами: как приготовить

Жульен – любимое домашнее блюдо во многих семьях. В основе – сочное куриное филе, а также грибы. Сверху обязательно натрите много сыра и все поместите в духовку – это очень вкусно.

Идея приготовления жульена с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • шампиньоны – 500 г
  • лук – 2-3 (маленьких или 1 большая)
  • сливочное масло – 70 г
  • мука – 1 ст.л.
  • сливки 20% или выше – 200 мл.
  • твердый сыр – 150 г
  • соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить сначала шампиньоны до выпаривания всей жидкости.

2. Добавить масло и нарезанный кубиком лук, затем добавить филе.

3. Обжарить еще 10 минут под крышкой.

4. Добавить специи, переложить в форму.

5. Для соуса соединить сливочное масло, муку и подогретые сливки.

6. Залить в форму, перемешать и затереть твердым сыром.

7. Поставить в разогретую духовку на 190 градусов 10 минут.

