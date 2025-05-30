Самый вкусный холодный борщ на ужин: идеальное освежающее блюдо для теплого периода
Холодный борщ – вкусное освежающее блюдо, которое прекрасно подойдет для ужина. Свеклу для этого рецепта нужно запечь, поэтому в ней останутся все питательные компоненты. Лучше всего готовить именно на курином бульоне, чтобы вкус был насыщенным. Также добавьте достаточно горчицы и зелени.
Идея приготовления вкусного холодного борща на ужин опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. Такое блюдо хорошо хранится в холодильнике и его точно хватит на несколько дней.
Ингредиенты на 3 большие порции
- средняя запеченная свекла – 2 шт.
- огурец – 1 средний
- вареные яйца – 3 шт.
- редис – 2-3 шт.
- куриный бульон – 500 г
- отварное куриное бедро – 1 шт.
- зеленый лук, петрушка, укроп
- нежная горчица – 2 ч.л.
- сок лимона – 1/3 шт.
- сметана жирностью 25 % – 150-180 г
- соль
Способ приготовления:
1. Смешать вареные желтки с солью, сметаной и горчицей.
2. Влить бульон.
3. Добавить порезанную, предварительно запеченную свеклу.
4. Хорошо взбить блендером в однородную красивую массу.
5. Довести ее до вкуса – лимонный сок, соль, горчица. Вкус должен быть достаточно хорошо насыщенный.
6. Поставить в холодильник остыть.
7. Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезать полусоломкой, измельчить много зелени.
8. В тарелку положить белок, курицу, редис и зелень.
9. Залить холодным борщом и подавать.
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