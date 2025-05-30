Холодный борщ – вкусное освежающее блюдо, которое прекрасно подойдет для ужина. Свеклу для этого рецепта нужно запечь, поэтому в ней останутся все питательные компоненты. Лучше всего готовить именно на курином бульоне, чтобы вкус был насыщенным. Также добавьте достаточно горчицы и зелени.

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Идея приготовления вкусного холодного борща на ужин опубликована на странице известного украинского шеф-повара Владимира Ярославского (yaroslavskyi vova) в Instagram. Такое блюдо хорошо хранится в холодильнике и его точно хватит на несколько дней.

Ингредиенты на 3 большие порции

средняя запеченная свекла – 2 шт.

огурец – 1 средний

вареные яйца – 3 шт.

редис – 2-3 шт.

куриный бульон – 500 г

отварное куриное бедро – 1 шт.

зеленый лук, петрушка, укроп

нежная горчица – 2 ч.л.

сок лимона – 1/3 шт.

сметана жирностью 25 % – 150-180 г

соль

Способ приготовления:

1. Смешать вареные желтки с солью, сметаной и горчицей.

2. Влить бульон.

3. Добавить порезанную, предварительно запеченную свеклу.

4. Хорошо взбить блендером в однородную красивую массу.

5. Довести ее до вкуса – лимонный сок, соль, горчица. Вкус должен быть достаточно хорошо насыщенный.

6. Поставить в холодильник остыть.

7. Отварную курицу, редис, огурец и белки нарезать полусоломкой, измельчить много зелени.

8. В тарелку положить белок, курицу, редис и зелень.

9. Залить холодным борщом и подавать.

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