Самый вкусный кабачковый торт с плавленым сыром и помидорами: делимся пошаговым рецептом
Очень вкусно из натертых кабачков приготовить сытный торт. Овощное тесто прекрасно прожаривается, не горит и не прилипает. Идеально дополнит вкус сезонного продукта простая начинка из плавленых сырков и помидоров.
Идея приготовления сытного кабачкового торта с плавленым сыром и помидорами опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ira.ipelekh в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 800 г
- мука – 3-4 ст.л.
- яйца – 3 шт.
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 3 шт.
- вареные яйца – 3 шт.
- помидоры – 1,5 шт.
- укроп – 1/2 пучка
- чеснок – 3-4 зубчика
- майонез или сметана
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на средней терке.
2. Если очень сочные – отжать сок.
3. Добавить яйца, соль, перец, муку, перемешать.
4. Для одного блина нужно 4-5 ст.л. теста. Жарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистости.
5. Охладить.
6. Для начинки плавленые сырки и яйцо натереть на терке.
7. Помидоры мелко нарезать, добавить выжатый чеснок, майонез, зелень, соль, перец.
8. Смазать блины начинкой.
9. По возможности поставить торт на 30-60 минут в холодильник для стабилизации.
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