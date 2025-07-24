Очень вкусно из натертых кабачков приготовить сытный торт. Овощное тесто прекрасно прожаривается, не горит и не прилипает. Идеально дополнит вкус сезонного продукта простая начинка из плавленых сырков и помидоров.

Идея приготовления сытного кабачкового торта с плавленым сыром и помидорами опубликована на странице фудблогера Ирины с ником ira.ipelekh в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 800 г

мука – 3-4 ст.л.

яйца – 3 шт.

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 3 шт.

вареные яйца – 3 шт.

помидоры – 1,5 шт.

укроп – 1/2 пучка

чеснок – 3-4 зубчика

майонез или сметана

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на средней терке.

2. Если очень сочные – отжать сок.

3. Добавить яйца, соль, перец, муку, перемешать.

4. Для одного блина нужно 4-5 ст.л. теста. Жарить на небольшом количестве масла с двух сторон до золотистости.

5. Охладить.

6. Для начинки плавленые сырки и яйцо натереть на терке.

7. Помидоры мелко нарезать, добавить выжатый чеснок, майонез, зелень, соль, перец.

8. Смазать блины начинкой.

9. По возможности поставить торт на 30-60 минут в холодильник для стабилизации.

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