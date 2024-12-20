Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
444
Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

Киш – очень простое блюдо, которое отлично подходит для сытного обеда. Вам нужно только приготовить хрустящее тесто, а также сочную начинку из курицы и грибов. Такое сочетание точно понравится всем.

Видео дня

О том, как приготовить сытный кош с курицей на обед, рассказала фудблогер Екатерина с ником katherine.khoma в Instgaram. Это еще и очень бюджетно.

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

Ингредиенты для теста:

  • сливочное масло – 100 г
  • мука пшеничная – 200 г
  • яйца – 1шт.
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

  • твердый сыр – 100 г
  • мясо бедра – 500-550 г
  • яйца – 1
  • сливки жирные 33% – 250 мл
  • бекон сырокопченый – 120 г
  • соль по вашему вкусу
  • помидоры черри

Способ приготовления:

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

1. Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой.

2. Затем добавить яйцо, соль и вымешать тесто.

3. Завернуть или поставить в герметичный контейнер и оставить на 30 минут в холодильнике.

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

4. Для начинки обжарить на хорошо разогретой сковороде бекон, вытащить и обжарить на той же сковороде на небольшом огне нарезанное куриное мясо.

5. Тесто раскатать и выложить в форму.

6. Застелить поверх теста фольгу и насыпать что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы тесто не поднялось.

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

8. Пока готовится тесто, натереть творог. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им кош сверху по желанию.

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

9. Соединить яйцо, творог, сливки.

10. Выложить курицу, бекон и залить редкими ингредиентами, а сверху можно выложить кусочками помидоры.

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут (может потребоваться чуть больше времени, все зависит от духовки, начинка должна подняться и стать плотностью, а тесто должно стать золотистого цвета).

Самый вкусный киш на обед: внутри грибы и курица

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты