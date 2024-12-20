Киш – очень простое блюдо, которое отлично подходит для сытного обеда. Вам нужно только приготовить хрустящее тесто, а также сочную начинку из курицы и грибов. Такое сочетание точно понравится всем.

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О том, как приготовить сытный кош с курицей на обед, рассказала фудблогер Екатерина с ником katherine.khoma в Instgaram. Это еще и очень бюджетно.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 100 г

мука пшеничная – 200 г

яйца – 1шт.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

твердый сыр – 100 г

мясо бедра – 500-550 г

яйца – 1

сливки жирные 33% – 250 мл

бекон сырокопченый – 120 г

соль по вашему вкусу

помидоры черри

Способ приготовления:

1. Холодное масло порезать на кубики и перетереть с мукой.

2. Затем добавить яйцо, соль и вымешать тесто.

3. Завернуть или поставить в герметичный контейнер и оставить на 30 минут в холодильнике.

4. Для начинки обжарить на хорошо разогретой сковороде бекон, вытащить и обжарить на той же сковороде на небольшом огне нарезанное куриное мясо.

5. Тесто раскатать и выложить в форму.

6. Застелить поверх теста фольгу и насыпать что-нибудь (бобовые подойдут), чтобы тесто не поднялось.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

8. Пока готовится тесто, натереть творог. Можно оставить половину сыра, чтобы посыпать им кош сверху по желанию.

9. Соединить яйцо, творог, сливки.

10. Выложить курицу, бекон и залить редкими ингредиентами, а сверху можно выложить кусочками помидоры.

11. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут (может потребоваться чуть больше времени, все зависит от духовки, начинка должна подняться и стать плотностью, а тесто должно стать золотистого цвета).

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