Львовский сырник давно стал кулинарной визитной карточкой, которую готовят не только в кафе города, но и дома. Его главная особенность – нежная творожная начинка, соединенная с ароматным маком, кисло-сладкой вишней и шоколадной глазурью. Такой десерт готовится без сложных техник, но требует четкой последовательности. Рецепт подходит как для праздничного стола, так и для обычного домашнего угощения.

Вкусным рецептом сырника с вишнями, маком и шоколадом опубликована на странице фудблогера valerikiryиyamuna.spices в Instagram.

Ингредиенты для творожной массы:

творог пастообразный – 600 г

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г (или по вкусу)

ванильный сахар – 1 ч.л.

щепотка соли

Для вишневой начинки:

вишни без косточек – 300-350 г

сахар – 2 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

Для макового слоя:

мак – 100 г

горячее молоко – 50 мл.

сахар – 1 ст.л. (по желанию)

Для шоколадной глазури:

темный шоколад – 100 г

сливочное масло – 50 г

горячая вода – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перекрутите или взбейте творог блендером до однородности.

2. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте до кремовой текстуры.

3. Положите вишни в сотейник, добавьте сахар и крахмал.

4. Варите на слабом огне, пока масса не загустеет.

5. Снимите с плиты и дайте остыть.

6. Мак залейте горячим молоком, перемешайте и оставьте на 10 минут.

7. По желанию добавьте сахар. Половину творожной массы оставьте чистой, а в другую половину добавьте мак и перемешайте.

8. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите половину творожной массы.

9. Сверху – вишневый слой. Далее творожная масса с маком.

10. Поставьте сырник в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте 45-50 минут. После завершения выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте сырник внутри до полного остывания. Затем поставьте в холодильник на ночь.

11. Растопите шоколад с маслом и горячей водой, перемешайте до однородности.

12. Полейте охлажденный сырник и снова поставьте в холодильник до застывания глазури.

