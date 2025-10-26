Самый вкусный львовский сырник с вишнями, маком и шоколадом: делимся подробным рецептом
Львовский сырник давно стал кулинарной визитной карточкой, которую готовят не только в кафе города, но и дома. Его главная особенность – нежная творожная начинка, соединенная с ароматным маком, кисло-сладкой вишней и шоколадной глазурью. Такой десерт готовится без сложных техник, но требует четкой последовательности. Рецепт подходит как для праздничного стола, так и для обычного домашнего угощения.
Вкусным рецептом сырника с вишнями, маком и шоколадом опубликована на странице фудблогера valerikiryиyamuna.spices в Instagram.
Ингредиенты для творожной массы:
- творог пастообразный – 600 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 120 г (или по вкусу)
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- щепотка соли
Для вишневой начинки:
- вишни без косточек – 300-350 г
- сахар – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
Для макового слоя:
- мак – 100 г
- горячее молоко – 50 мл.
- сахар – 1 ст.л. (по желанию)
Для шоколадной глазури:
- темный шоколад – 100 г
- сливочное масло – 50 г
- горячая вода – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перекрутите или взбейте творог блендером до однородности.
2. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбивайте до кремовой текстуры.
3. Положите вишни в сотейник, добавьте сахар и крахмал.
4. Варите на слабом огне, пока масса не загустеет.
5. Снимите с плиты и дайте остыть.
6. Мак залейте горячим молоком, перемешайте и оставьте на 10 минут.
7. По желанию добавьте сахар. Половину творожной массы оставьте чистой, а в другую половину добавьте мак и перемешайте.
8. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите половину творожной массы.
9. Сверху – вишневый слой. Далее творожная масса с маком.
10. Поставьте сырник в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте 45-50 минут. После завершения выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте сырник внутри до полного остывания. Затем поставьте в холодильник на ночь.
11. Растопите шоколад с маслом и горячей водой, перемешайте до однородности.
12. Полейте охлажденный сырник и снова поставьте в холодильник до застывания глазури.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: