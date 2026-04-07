Самый вкусный печеночный торт для праздничного стола: как приготовить
Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих украинских семьях. Самый вкусный вариант именно с овощной зажаркой и майонезом. Если вы планируете приготовить такой торт на Пасху – воспользуйтесь следующим простым рецептом.
Идея приготовления печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера vdoma smachnishe youtube в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 средняя луковица
- 150 мл. молока
- 2 яйца
- 3 ст.л. муки
- 2 ст.л. растительного масла
- соль, перец – по вкусу
- 2 морковки
- 2 луковицы
- 150 г сметаны
- 150 г майонеза
- 2 зубчика чеснока
- 2 яйца (для декора)
- укроп
Способ приготовления:
1. Печень, лук и молоко взбить до однородности.
2. Добавить яйца, муку, масло, соль и перец и еще раз хорошо взбить.
3. Жарить тонкие блины на смазанной сковороде по минуте с каждой стороны.
4. Морковь с луком тушить до мягкости и охладить.
5. Смешать со сметаной, майонезом, чесноком и солью.
6. Каждый блинчик щедро смазать соусом и выложить начинку, формируя торт.
7. Накрыть и поставить в холодильник минимум на час, а лучше на ночь.
8. Перед подачей смазать верх майонезом, посыпать натертыми яйцами и укропом.
