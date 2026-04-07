Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих украинских семьях. Самый вкусный вариант именно с овощной зажаркой и майонезом. Если вы планируете приготовить такой торт на Пасху – воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера vdoma smachnishe youtube в Instagram.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 средняя луковица

150 мл. молока

2 яйца

3 ст.л. муки

2 ст.л. растительного масла

соль, перец – по вкусу

2 морковки

2 луковицы

150 г сметаны

150 г майонеза

2 зубчика чеснока

2 яйца (для декора)

укроп

Способ приготовления:

1. Печень, лук и молоко взбить до однородности.

2. Добавить яйца, муку, масло, соль и перец и еще раз хорошо взбить.

3. Жарить тонкие блины на смазанной сковороде по минуте с каждой стороны.

4. Морковь с луком тушить до мягкости и охладить.

5. Смешать со сметаной, майонезом, чесноком и солью.

6. Каждый блинчик щедро смазать соусом и выложить начинку, формируя торт.

7. Накрыть и поставить в холодильник минимум на час, а лучше на ночь.

8. Перед подачей смазать верх майонезом, посыпать натертыми яйцами и укропом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: