Самый вкусный печеночный торт для праздничного стола: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
705
Самый вкусный печеночный торт для праздничного стола: как приготовить

Печеночный торт – любимое праздничное блюдо во многих украинских семьях. Самый вкусный вариант именно с овощной зажаркой и майонезом. Если вы планируете приготовить такой торт на Пасху – воспользуйтесь следующим простым рецептом.

Идея приготовления печеночного торта для праздничного стола опубликована на странице фудблогера vdoma smachnishe youtube в Instagram.

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 средняя луковица
  • 150 мл. молока
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. муки
  • 2 ст.л. растительного масла
  • соль, перец – по вкусу
  • 2 морковки
  • 2 луковицы
  • 150 г сметаны
  • 150 г майонеза
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 яйца (для декора)
  • укроп

Способ приготовления:

1. Печень, лук и молоко взбить до однородности.

2. Добавить яйца, муку, масло, соль и перец и еще раз хорошо взбить.

3. Жарить тонкие блины на смазанной сковороде по минуте с каждой стороны.

4. Морковь с луком тушить до мягкости и охладить.

5. Смешать со сметаной, майонезом, чесноком и солью.

6. Каждый блинчик щедро смазать соусом и выложить начинку, формируя торт.

7. Накрыть и поставить в холодильник минимум на час, а лучше на ночь.

8. Перед подачей смазать верх майонезом, посыпать натертыми яйцами и укропом.

