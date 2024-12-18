Самый вкусный печеночный торт, который точно не будет горчить: как приготовить
Печеночный торт – это вкусное и питательное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Благодаря правильной обработке печени и нежной начинке из овощей, грибов и плавленого сыра, торт получается сочным и совсем не горчит. Блинчики из печени прекрасно сочетаются с ароматной начинкой, создавая многослойную текстуру и насыщенный вкус.
Идея приготовления вкусного печеночного торта на праздничный стол опубликована на странице фудблогера recepty przepisy в Instagram. Оформление вареными яйцами и зеленым луком придает блюду яркий вид.
Ингредиенты для блинов:
- куриная печень – 1 кг.
- яйца – 5 шт.
- молоко – 500 г
- мука – 12 ст.л.
- соль
- перец
- масло – 30 г
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 500 г
- лук – 3 шт.
- морковь – 4 шт.
- плавленые сырки – 6 шт.
- майонез – 300 г
- соль
- перец
Ингредиенты для декора:
- вареные яйца
- зеленый лук
Способ приготовления блинов:
1. Печень хорошо вымыть и очистить от плёнок.
2. В миске соединить печень, яйца, молоко, муку, соль, перец
3. Взбить погружным блендером до однородности (чтобы не было комков печени и муки).
4. В конце влить и еще раз хорошо перемешать.
5. Пожарить блины – выходит примерно 30 шт.
6. Для начинки в небольшом количестве масла обжарить до готовности нарезанные на небольшие кубики шампиньоны, лук и натертую на мелкой терке морковь.
7. В конце посолить и поперчить, охладить до комнатной температуры.
8. После этого добавить майонез и натертые на мелкой терке плавленые сырки, перемешать.
9. Сформировать торт, чередуя блины и начинку.
10. Последний блинчик смазать майонезом, посыпать тертым яйцом, бока посыпать нарезанным луком.
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