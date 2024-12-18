Печеночный торт – это вкусное и питательное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола. Благодаря правильной обработке печени и нежной начинке из овощей, грибов и плавленого сыра, торт получается сочным и совсем не горчит. Блинчики из печени прекрасно сочетаются с ароматной начинкой, создавая многослойную текстуру и насыщенный вкус.

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Идея приготовления вкусного печеночного торта на праздничный стол опубликована на странице фудблогера recepty przepisy в Instagram. Оформление вареными яйцами и зеленым луком придает блюду яркий вид.

Ингредиенты для блинов:

куриная печень – 1 кг.

яйца – 5 шт.

молоко – 500 г

мука – 12 ст.л.

соль

перец

масло – 30 г

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 500 г

лук – 3 шт.

морковь – 4 шт.

плавленые сырки – 6 шт.

майонез – 300 г

соль

перец

Ингредиенты для декора:

вареные яйца

зеленый лук

Способ приготовления блинов:

1. Печень хорошо вымыть и очистить от плёнок.

2. В миске соединить печень, яйца, молоко, муку, соль, перец

3. Взбить погружным блендером до однородности (чтобы не было комков печени и муки).

4. В конце влить и еще раз хорошо перемешать.

5. Пожарить блины – выходит примерно 30 шт.

6. Для начинки в небольшом количестве масла обжарить до готовности нарезанные на небольшие кубики шампиньоны, лук и натертую на мелкой терке морковь.

7. В конце посолить и поперчить, охладить до комнатной температуры.

8. После этого добавить майонез и натертые на мелкой терке плавленые сырки, перемешать.

9. Сформировать торт, чередуя блины и начинку.

10. Последний блинчик смазать майонезом, посыпать тертым яйцом, бока посыпать нарезанным луком.

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