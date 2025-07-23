Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата
Салат с печенью – изысканное блюдо, которое станет изюминкой вашего праздничного стола. Особый вкус такому кулинарному шедевру придает пикатный вишневый соус, который идеально сочетается с мясом.
Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- микс салата с рукколой
- мука
- соль, перец
- масло для жарки
- сливочное масло – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- кунжут
Ингредиенты для соуса:
- вишня – 300 г
- сахар – 2 ст.л.
- бальзамический уксус – 2 ст.л.
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Печень разрезать и почистить от лишнего.
2. Обвалять в муке.
3. На сковородку налить масло, добавить кусочки чеснока и печень.
4. Жарить с обеих сторон до готовности.
5. Когда печень приготовилась, добавить соль, перец и сливочное масло.
6. Для соуса из вишни вынуть косточку, отправить в сотейник, добавить сахар и бальзамический уксус.
7. Готовить 15 минут, периодически перемешивая.
8. Добавить кусок сливочного масла, перемешать и выключить.
9. На тарелку выложить микс салата, печень и полить соусом. Соус не добавлять весь – только по вкусу.
10. Присыпать кунжутом.
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