Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

Салат с печенью – изысканное блюдо, которое станет изюминкой вашего праздничного стола. Особый вкус такому кулинарному шедевру придает пикатный вишневый соус, который идеально сочетается с мясом.

Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • микс салата с рукколой
  • мука
  • соль, перец
  • масло для жарки
  • сливочное масло – 30 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • кунжут

Ингредиенты для соуса:

  • вишня – 300 г
  • сахар – 2 ст.л.
  • бальзамический уксус – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

1. Печень разрезать и почистить от лишнего.

2. Обвалять в муке.

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

3. На сковородку налить масло, добавить кусочки чеснока и печень.

4. Жарить с обеих сторон до готовности.

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

5. Когда печень приготовилась, добавить соль, перец и сливочное масло.

6. Для соуса из вишни вынуть косточку, отправить в сотейник, добавить сахар и бальзамический уксус.

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

7. Готовить 15 минут, периодически перемешивая.

8. Добавить кусок сливочного масла, перемешать и выключить.

Самый вкусный салат с жареной печенью: чем заправить блюдо для идеального результата

9. На тарелку выложить микс салата, печень и полить соусом. Соус не добавлять весь – только по вкусу.

10. Присыпать кунжутом.

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