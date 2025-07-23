Салат с печенью – изысканное блюдо, которое станет изюминкой вашего праздничного стола. Особый вкус такому кулинарному шедевру придает пикатный вишневый соус, который идеально сочетается с мясом.

Идея приготовления вкусного салата с печенью опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna.cooks в Instagram.

Ингредиенты:

печень – 400 г

микс салата с рукколой

мука

соль, перец

масло для жарки

сливочное масло – 30 г

чеснок – 1 зубчик

кунжут

Ингредиенты для соуса:

вишня – 300 г

сахар – 2 ст.л.

бальзамический уксус – 2 ст.л.

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Печень разрезать и почистить от лишнего.

2. Обвалять в муке.

3. На сковородку налить масло, добавить кусочки чеснока и печень.

4. Жарить с обеих сторон до готовности.

5. Когда печень приготовилась, добавить соль, перец и сливочное масло.

6. Для соуса из вишни вынуть косточку, отправить в сотейник, добавить сахар и бальзамический уксус.

7. Готовить 15 минут, периодически перемешивая.

8. Добавить кусок сливочного масла, перемешать и выключить.

9. На тарелку выложить микс салата, печень и полить соусом. Соус не добавлять весь – только по вкусу.

10. Присыпать кунжутом.

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